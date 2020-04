El Gobierno nacional anunció este viernes que ofrecerá a los inversores de deuda pública que ingresen al canje de cerca de 66.000 millones de dólares diez nuevos bonos con vencimientos hasta 2047, que serán intercambiados por los 21 títulos argentinos en circulación elegidos para la operación.



Los detalles de la oferta presentada el pasado jueves por el Gobierno en Olivos, que implica una quita general de intereses de 62%( 37.900 millones de dólares ) y otra quita de capital de 5,4% (3.600 millones de dólares), y tres años de gracia, se conocieron esta tarde a través de un comunicado del Ministerio de Economía.



Mientras el gobierno espera el visto bueno de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), se hace público el prospecto enviado a dicho organismo, el último de los documentos necesarios para aprobar la operación.



La propuesta contempla a los grupos de tenedores de bonos que tengan títulos emitidos bajo el contrato legal del 2005 y los tenedores de los bonos que hayan sido emitidos a partir de 2016.

.

Ambos tienen distintas cláusulas de acción colectiva, como por ejemplo, la definición de los umbrales de mayorías para poder dar por exitosa la operación y realizar en canje "de buena fe", en condiciones de mercado.Se ofrecerán, tanto en dólares como en euros, tres bonos globables y uno par y otro discount, lo que hace un total de diez títulos.Algunos de los nuevo bonos ofrecidos no tienen quitas de capital respecto de los originales, mientras que otros llevan implícitas quitas desde 5% hasta 18%, según el bono finalmente elegido, pero todos los títulos nuevos conllevan quita de intereses respecto de los viejos.La propuesta en general de los bonos implica que la Argentina no desembolsará un centavo por el pago de intereses hasta mayo de 2023, y parte del capital comenzará a abonarse desde el 2026.

.

De esta forma, los bonos que vencen el 2030 pagarán intereses de 0,5%, que se computarán desde el 15 de noviembre de 2022 al 2025 (aunque el primer pago será en mayo); de 1% desde el 2025 al 2027 y 1,75% hasta el 2030.En tanto que el capital del global 2030 se abonará en cinco pagos iguales, anuales, desde el 2026, hasta el vencimiento.Por su parte, el bono en euros tiene una ligera diferencia en el interés a pagar: desde 2022 hasta el 2025 pagará 0,5%, mientras que a partir de esa fecha el interés anual sube a 0,75%En en caso los bonos que vencen el 2036, en dólares, pagarán una tasa de 0,5% en en 2023, de 1,5% hasta 2025; de 2,75% hasta 2027; y de 3,875% hasta el vencimiento, mientras que el capital se pagará en cuotas anuales iguales desde el 2031.Para el Global 2036 en euros, pagarán un interés de 0,5% hasta 2025, luego 2% hasta 2027 y 2,5% desde 2028 en adelante; en tanto que los pagos de capital serán 20 pagos, equivalentes y anuales a partir de 2031.

.

Habrá otros dos bonos globales que vencen en 2047, que pagarán un interés de 0,5% en 2023; 1% hasta 2025%; 2,75% hasta 2027; y 3,55% desde 2028 en adelante, para el caso del título en euros.En tanto, el bono en dólares pagará intereses de la siguiente forma: 0,5% hasta 2023; 1,75% hasta 2025; 3,75% hasta 2027; y 4,75%, en adelante. El capital de estos títulos se pagará en 20 cuotas anuales iguales, desde 2028.En tanto que el bono Discount que vencen en 2039 pagarán un interés de: 0,5% hasta 2023; 1,75% hasta 2025; 4% hasta 2027 y 4,5% hasta 2039, para el bono en dólares. Y el titulo en euros tendrá intereses por: 0,6% en 2023, 1,25% hasta 2025; 2% hasta 2027; y 3,35% desde el 2028 en adelante, hasta su vencimiento. El capital de este tipo de bono comenzará a pagarse en 2029, en cuotas iguales anuales.Por su parte, el bono Par que vence en 2043, en euros, ofrece una tasa de 0,6% en 2023; de 1,65% hasta 2025; de 2,5% hasta 2029; y de 3,875% desde 2030 en adelante.Para el par 2043 en dólares ofrece 0,6% hasta 2023; 3% hasta 2025 3,635% hasta 2029 y 4,875% hasta 2043. El capital de ambos bonos comienza a pagar se en el 2030, en cuotas iguales anuales.

.

Asimismo, el gobierno impuso topes a los ingresos en bonos nuevos de menor plazo de vencimiento, como los nominados en dólares y en euros que vencen en 2030 y en el 2036.Es decir, para los bonos en dolares que vencen dentro de 10 años, se ofrecerá una capitalización máxima de US$ 11.400 millones, mientras que para el mismo bono nominado en euros, se ofrecerá una capitalización máximo de 3.200 millones de euros.En tanto que para los bonos en dólares ofrecidos, que amortizan en 2036, el tope de capitalización es US$ 20.700 millones, mientras que para el título nominado en euros, el máximo posible a emitir es de 2.700 millones de dólares.En cuanto al resto de los bonos, cuyos vencimientos van desde 2029 a 2047, no se dispuso ningún tope de emisión, y el total máximo de bonos nuevos a emitir será de cerca de US$ 51.000 millones, como fue solicitado a la SEC.Economía ideó una propuesta con cinco grupos de bonos a elegir para títulos en dólares y otros cinco para títulos en euros, explicaron fuentes allegadas al ministro.De acuerdo al bono (de los 21 posibles ) que el inversor tenga en su poder, se podrá elegir los títulos del Grupo de referencia que tentativamente el Gobierno designó para dicha tenencia en particular y, eventualmente, podrá elegir solo algunos bonos diseñados para tenedores de los otros grupos.La idea detrás de dividir a los bonistas por grupos apunta a que, por un lado, hay tope en las emisiones y también hay legislaciones diferentes; y, por otro lado, "se quiere evitar que los que tengan bonos más largos, elijan los bonos de vencimientos más cortos", explicaron las mismas fuentes.A modo de ejemplo, un tenedor de un Global con vencimiento en 2021 puede aceptar un bono con vencimiento en 2030, que es el bono tentativo ofrecido por el Gobierno, o bien puede aceptar los globales que vencen en el 2036 o 2047, pero no podrá aceptar los bonos Par o Discount nuevos.Siguiendo con el ejemplo, si este tenedor del bono 2021 acepta finalmente el bono 2030, obtendrá una quita de capital nominal de 18%. En cambio, si acepta el bono 2036, la quita de capital bajará a 5%.Todas estas combinaciones de bonos determinarán a la larga cual es la quita final para cada tenedor, en valor presente neto, es decir el valor presente de la deuda, que es utilizado por los fondos de inversion para calcular sus perdidas reale, en el caso de optar por ingresar al canje de la deuda.

.

Los bonos subieron

Los bonos en dólares tuvieron en esta jornada un fuerte rally con subas de hasta 13,9% (AC17), tras la oferta a realizar a los acreedores privados tenedores de bonos ley extranjera que finalmente presentó ayer el Gobierno nacional, en tanto que el riesgo país bajó 12,5% hasta los 3.487 puntos básicos.



La propuesta de reestructuración de la deuda por unos US$ 68.000 millones emitida bajo legislación externa incluye un período de gracia de tres años, hasta el 2023, y una quita del 62% de los intereses.



Tras el cierre de los mercados, el Gobierno nacional formalizó su propuesta a los inversores de deuda pública que ingresen al canje de a los que ofrecerá once nuevos bonos, con vencimientos hasta 2047, que serán intercambiados por los 21 bonos argentinos en circulación.



Consultado por la fuerte suba que tuvieron los títulos públicos en ambas especies, Diego Falcone, jefe de estrategia de Wealth Management de Cohen, explicó que hay un rumor muy fuerte en la city de que en el período de gracia para los tres años, una vez que se abra, empiecen a pagar capital los bonos más cortos.



"De cualquier forma esto es un rumor. La verdad es que, si lo analizo desde afuera, los bonos estaban con paridades debajo de US$ 30 y este bono te pone en el área de US$ 35", detalló.

.

Para Falcone, fue la propuesta del presidente Alberto Fernández y del ministro de Economía Martín Guzmán la que sirvió para ponerle un piso al precio de los bonos, porque “ahora ya hay una propuesta”."El rebote es entendible, ya que ahora hay certidumbre, es decir, hay una propuesta que puede ser buena o mala y vos sabes que el Gobierno a partir de acá está dispuesto a pagar. Pero hay que ver qué pasa del otro lado", afirmó.De esta forma, en el mercado de deuda pública, la curva soberana en dólares reflejó fuertes subas de entre 10% y 12%, mientras que los títulos en pesos dejaron ganancias de 6% en promedio.En los mercados internacionales, Wall Street cerró en verde en una rueda marcada por el optimismo surgido ante la aparente efectividad para tratar el coronavirus de un medicamento de la farmacéutica Gilead y la esperanza de los inversores ante la posibilidad del progresivo fin del confinamiento en Estados Unidos.En este escenario, en el NYSE, el Dow Jones de Industriales subió un 2,99 %, mientras que el selectivo S&P 500 avanzó un 2,68 %y el índice compuesto del mercado Nasdaq, progresó un 1,38 %.A nivel regional, la bolsa de San Pablo ganó un 1,51 %, impulsada por el optimismo en las plazas internacionales y en Wall Street.Así, en el panel líder del índice bursátil porteño, Cablevisión Holding ganó 11,76%; Holcim subió 6,11%; Aluar, +4,27%; Banco Francés, +3,66%; y Sociedad Comercial del Plata lo hizo 3,21%.En sentido contrario, Grupo Financiero Galicia cayó 4,71%; Banco Macro cedió 4,59%; Pampa Energía, -4,14%; Telecom Argentina, -0,77%; y Grupo Supervielle descendió 0,58%.Los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street terminaron con mayoría de bajas lideradas por Pampa Energía (-5,7%); Banco Macro (-5,3%); Mercado Libre (-2,5%); Grupo Financiero Galicia (-2,0%); y Telecom Argentina (-1,7%).Las ganancias fueron anotadas por: Corporación América (+5,1%); Banco Francés (+4,1%); Irsa Propiedas Comerciales (+2,9%); Despegar (+2,5%); y Edenor (+1,9%).En cuanto al mercado de cambio, el dólar para la venta al público cerró hoy a $ 67,95 promedio, con una suba de ocho centavos respecto de la víspera, y en la semana avanzó 88 centavos (+1,31%)En el sector mayorista, la moneda estadounidense ganó 12 centavos y finalizó a $ 65,86, mientras que en el balance semanal subió 70 centavos (+1,07%).La divisa norteamericana con el recargo de 30% -impuesto PAÍS- culminó a $ 88,33.Por último, el dólar contado con liquidación (CCL), se vendió a $ 102,64 (+0,5%), mientras que el dólar MEP cotizó a $ 99,84 (-3,4%).