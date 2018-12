El joven denunciado por abuso sexual en reiteradas ocasiones.

El gobierno de La Pampa echó este lunes al Director de Casas de Juventud de La Pampa, Nicolás Roó, tras ser acusado de violación por una joven militante de la agrupación La Cámpora, cuya dirigencia también lo expulsó de esa formación política y se solidarizó con la víctima.



El subsecretario de Medios del gobierno de la Pampa, José Pérez, confirmó la decisión del Ejecutivo Provincial de expulsar "de inmediato, conocida la denuncia", al funcionario provincial, denunciado por violación. En las últimas horas, una joven de Santa Rosa, en su página de la red social Facebook, denunció públicamente al director de Casa de Juventud de La Pampa Nicolás Roó.



"Hablo de Nicolás Roó. Lo conocí cuando empecé a militar en La Cámpora de Santa Rosa a los 17 años.Se presentaba como referente de la juventud. Me importaba mucho como él me viera. Hoy puedo decir que desde el principio existió una relación de poder muy fuerte. La relación sexo-afectiva que tuve con él, que en realidad no fue más que de opresión y coerción, comenzó cerca de marzo de 2017", denunció la joven.



"La primera vez que estuve con Nicolás Roó fue consensuado, pero las siguientes fueron por presión, negación de libertad o forzadas explícitamente", denunció la joven. “Una vez mostrándome un galpón de un privado, en el cual tenía ‘un futuro proyecto’, mientras estaba mirando los alrededores me tomó, me tumbó hacia el suelo y contra la tierra con piedras me penetró hasta acabar y otra vez fue llevándome a mi casa, estacionó el auto, y aunque dije que no, continuó amarrándome fuerte con sus manos y brazos. Luego paró el auto, salimos y me violó contra él. Cuando entendí que ante mi negación siempre conseguía lo que quería, con el tiempo mi cuerpo sólo se dejaba guiar por los deseos del suyo. Cabe aclarar que es corpulento y pesado y tiene mucha superioridad física sobre mí”, escribió la denunciante.



“Otra ocasión fue en su departamento, en una de las veces que me quedé sin llave para ir a casa. Como siempre me quedé con la condición de no tener sexo, igual lo terminaba complaciendo por miedo a su reacción. Esta vez en particular, me practicó sexo anal, sin consultarme, sin hacer caso a mi negación, ni a mi cuerpo y brazos intentando apartarlo. Por su peso no pude hacer nada y sólo me quedé inmóvil hasta que terminara”, agregó.



“Cuando lo hizo y noté que dormía, me fui, esperé largo rato junto a la entrada del edificio esperando que alguien saliera así poder irme. Esta vez me sentí violada, aunque ya lo estaba siendo hace rato y lo negaba, incluso una vez que me negué a tener sexo y Nicolás frente a la puerta no me dejaba ir, me tomó a la fuerza y me violó frente a un espejo, se lo conté mi mejor amiga cómo una anécdota excitante y de juego, como fetiche de forcejeo, todo era una negación de la mierda que pasé con ese desgraciado”, concluyó la joven.



El caso se suma al del legislador bonaerense de La Cámpora, Jorge Loco Romero, quien fue denunciado por un caso de abuso sexual por una militante de esa agrupación política. "He decidido dar un paso al costado de mis responsabilidades políticas", aseguró Romero tras la denuncia.



El comunicado de La Campora

"Ante los hechos de público conocimiento donde se acusa a Nicolás Roó como responsable de violación y diferentes hechos de violencia hacia nuestra compañera Otilia Pescara, manifestamos en primer lugar que creemos en el relato de Otilia y la acompañamos en las medidas que ella crea necesaria. En este sentido hemos desvinculado a Roó de nuestra organización política".

"Creemos importante señalar que las y los militantes de La Cámpora estamos comprometidos con la construcción de nuevas y mejores prácticas vinculares para erradicar la violencia de género. Desde esta posición la dirigencia de la organización se puso a disposición de la denunciante desde el principio, manteniendo encuentros con ella y demás compañerxs que son su sostén en esté momento".



"Desde el mes de junio tomamos conocimiento de las violencias vividas por Otilia, inmediatamente accionamos tal como indica el protocolo interno de violencia de genero con el que contamos y que fue creado para la defensa de los derechos humanos".



"Ante la gravedad de la denuncia de la compañera decidimos tomar medidas contundentes: apartamos inmediatamente a Nicolás Roó de las responsabilidades políticas que tenia hasta el momento, desvinculándolo completamente de los espacios de militancia territorial y grupos de referencia".

También dijo que "en simultaneo nos contactamos con las compañeras informándoles cada una de las medidas que tomamos respecto a Roó, y garantizando respeto, escucha, discreción y confidencialidad para no revictimizar a Otilia, vinculándonos con ella desde ese lugar, que mantenemos hasta el momento. Así mismo ofrecimos acompañamiento psicológico y jurídico, siempre respetando los tiempos que Otilia manifestó necesitar, y poniendo énfasis en que a la compañera le creemos".



"Desde que comenzamos a problematizar la política con perspectiva de genero hemos tomado una decisión irreversible: a las compañeras se les cree y se las acompaña en cada situación que nos ha tocado afrontar. Con el fin de hacer político lo personal para visibilizar las situaciones de injusticia y construir una organización mejor que de respuestas a las nuevas demandas sociales".

"Las situaciones de violencia no nos son ajenas a las organizaciones políticas, la visibilización de denuncias en nuestro propio espacio nos lleva a afirmar como organización del campo popular que en nuestro seno se viven y reproducen las mismas prácticas machistas que en toda la sociedad y trabajamos cada día para erradicarlas. Abrazamos a la compañera y subrayamos su valentía al no callar los episodios de violencia vividos".