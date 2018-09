El humorista Alvaro Navia hizo una particular adaptación del tema "Te quiero comer la boca", de La Mosca, en referencia a quienes sacaron un crédito UVA para comprar una casa o un auto, en medio de la corrida cambiaria que llevó al dólar al umbral de los 40 pesos.

En su personaje de Albertito, en el programa "Polémica en el Bar", que se emite por América, Navia cantó el pegadizo: "Me quiero cortar la chot...".

"Esto le pasó a un amigo mío" comienza vocalizando Navia, que fue acompañado por toda la mesa y el conductor del ciclo, Mariano Iúdica.

"Me compré mi departamentito en cuotas / Me mudé con mi familia y vivo ahí / que alegría tener el techito propio / por ahora estoy feliz", inicia su particular hit. Pero al tomar cuerpo, Albertito tira: "Lo saqué con un plan del crédito UVA / Me dijeron que el dólar no va a subir / Yo les pregunté muchachos: ¿Esto es seguro? / Olvidate y sé feliz".