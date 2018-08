En una entrevista exclusiva al programa Terapia de Noticia, que se emite por el canal La Nación+, rompió el silencio el hombre que entregó los cuadernos al periodista Diego Cabot, investigación que ahora esta en manos de la Justicia, por revelar supuestas coimas durante el gobierno kirchnerista.

Durante la nota, el amigo de Oscar Centeno se presenta como "Jorge José Bacigalupo, sargento retirado de la Policía Federal Argentina". Ante la consulta añadió: "Trabaje como remisero desde 1998 hasta el 2007. Antes tuve un taxi y como remisero en el 97 conocí a Oscar Bernardo Centeno"

Y más tarde aclaró: "Lo conozco desde el 98, 99, lo conocí en una agencia (de remis) en Martínez".

Sobre su relación con el ex chofer del ex funcionario, Roberto Baratta comentó: "Nos veíamos todos los días por una cuestión de trabajo ahí en Martínez. Después Centeno se fue a trabajar al Ministerio de Planificación. A partir del 2003, cuando (Néstor) Kirchner asumió como presidente y nos seguimos

viendo como amigos. El venía a casa y yo a la de él que convivía con Hilda Horovitz. No con frecuencia, pero una amistad común".

Sobre la entrega de los cuadernos recordó: "Ahora estamos en agosto, me los dio en septiembre u octubre del año pasado, mas o menos". Y según detalló: "Un día me trae una caja cerrada y me dijo ´por favor guardame esto´. Esta bien le dije, ¿pero que hay? y Centeno dijo: Son anotaciones que he hecho yo sobre mi trabajo en el Ministrerio con Baratta".

Luego, y ante la pregunta del citado periodista sobre como era Centeno aclaró: "No puedo dar fe de que anotaba todo. Recien vi los cuadernos cuando los abrimos juntos".

"Me los entregó por confianza. Cuando lo denuncia Horovitz todo toma estado publico, y Baratta cae detenido por primera vez. No es muy diíicil ligar una cosa con la otra". señaló al respecto de como consiguió los cuadernos.

De esta manera, indicó que "cuando se hace público, mas de una vez le insistí en que se presentará a

la justicia con esos papeles. Ya estaba Bonadio. Su mujer la primera denuncia se la hace en el juzgado de Bonadio. Anda y preséntate mostrá lo que tenes, le dije. Que si, que no y una serie de dudas que a mi no me cerró". Y recordó lo que pensó: "Este muchacho este identificado biológicamente con la gente con la cual

trabaja. Hasta el lunes trabajó con Baratta".

Sobre porque cree que Centeno los escribió señaló: "No le conocí esa particularidad de ser una persona tan minuciosa. Hay como 10 años ahí. A mi no me cierre (Centeno) como una persona que hubiera querido extorsionar a nadie, sino lo hubiera hecho".

Y luego sostuvo que tal vez "era por seguridad para cubrirse de cualquier evantualidad. Lo que el veía

es una papá que quema".

Más tarde respondió que los cuadernos se los entregó a Cabot, y no a la policía o a la Justicia: "Por empatía y tras haber leído un libro suyo. La Nación siempre me mereció confianza. Y por seguir sus notas" y el riesgo de que caiga en otra manos y no salga a la luz.

En tanto, aclaró que los cuadernos eran los originales, "si, los vimos juntos. Cuando los vimos en casa". mientras que recordó que "cuando él me los empezó a pedir, y usted me lo devolvió, subí con la caja abierta y se enojó. Dijo ´Eh, como la caja abierta?´".

Y yo le dije y claro, "te digo mas, yo no se lo que hay acá yo no leí nada. Y se los llevó. Después los acontecimientos se desarrollaron".

Además hizo referencia a que lo hizo publicó de esta manera por "lógica, no me voy a presentar en una

comisario o la justicia, no conozco a nadie. Utilice un vehículo para que esto se conociera porque es más que obvio. La situación del país, la gente, se llevaron puesto todo. Estos van a volver de alguna manera".

"Le devolví la misma caja con todo, y se los di una vez que quedó libre de su primera detención. Discutimos en casa y después me llamó. Yo le decía que se judicialice y el se negó. Eso a mi me lleva a que esto tome

estado publico por otro lado" manifestó durante la entrevista Bacigalupo.

Sobre su presentación en la Justicia recordó: "Declare todo esto en la testimonial en la justicia, les dije todo, no se si fui tan amplio. Pero conté todo".

Además indicó: "Si no tomamos este tipo de riesgo cada vez es peor". Ante las dudas de quienes no creen en el caso aclaró "son disparates de todo tipo y color, los desinformadores. Dicen cualquier cosa, cosas fuera de contexto, que Centeno hacia inteligencia y así".

Respecto de las consecuencias por presentar estas pruebas dijo: "No imagine para nada. Me puse

bien por Centeno, no es mala persona, no es mal tipo. Y que este colaborando con la justicia esta bien".

"Antes de ayer lo vi por última vez (a Centeno), declare el miércoles. Y luego les aclare algo más en lo de Bonadio. Yo cruce caminando y él estaba sentado en una silla. Pese a una oficina y nos vimos" recordó el ex policia sobre el último contacto con su amigo.

Por último, y ante la siguiente consulta respondió: "Se arrepiente: ¿De que? Estaría arrepentido de no haberlo hecho". En tanto sobre su seguridad personal sostuvo: "Las personas que no tienen miedo estan locas o muy seguras. Cualquiera tienen miedo a lo que pueda venir. Tengo que estar atento y cuidarme. Y

punto. A esta altura de mi vida no puedo tener temor. Esperemos que todo salga bien por el país y las nuevas generaciones".