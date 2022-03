El diputado nacional por La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires Javier Milei lanzó un inesperado elogio hacia la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner , y su manera de hacer política.

Consultado sobre la figura de las dos veces presidenta de la Nación, Milei resaltó que, si bien está "en las antípodas de su pensamiento" , valora que "ella te va de frente" , a diferencia de lo que hacen "otros políticos" .

"Yo estoy en las antípodas del pensamiento de Cristina (Fernández de Kirchner), pero te va de frente. Te dice: 'Te voy a comer el hígado'. Y cuando te lo dice ya estás con las servilletas y los cubiertos. Eso me parece respetable" , destacó el economista liberal, en diálogo con C5N.

Sobre esta línea, el diputado nacional por La Libertad Avanza consideró, en cambio, que "hay otros que se te hacen los amigos y después te clavan el puñal por detrás".

Por su parte, Milei se refirió a la gestión realizada por el ex presidente Mauricio Macri, sobre quien apuntó que lo votó en las elecciones del año 2015, en las que se impuso a Daniel Scioli, pero que fue un error.

"Yo lo voté a Macri, y me equivoqué. Lo que le jodió la vida fue juntarse con la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y las palomas del PRO. Son todos de izquierda", cuestionó el legislador, quien volvió a apuntar contra uno de los sectores de la coalición opositora.

Javier Milei y su visión sobre el acuerdo con el FMI

A poco que se vote en la Cámara de diputados el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ( FMI) y mientras el oficialismo continúa en la búsqueda de asegurarse los votos propios para el proyecto, Milei cuestionó los términos del entendimiento y reiteró que votará en contra.

"El programa tiene inconsistencias teóricas, empíricas, errores de diseño y además, hay una cuestión de inmoralidad en el proyecto", apuntó el economista liberal.

Al respecto, Milei agregó que el camino a seguir es "honrar la deuda y pagarle al FMI, pero que el ajuste lo tiene que hacer la política".

Por último, el economista liberal se alejó un poco de sus críticas habituales sobre el peronismo y subrayó que para él " (Juan Domingo) Perón no es el responsable de todos los males".