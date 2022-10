El intendente de Ezeiza, Alejandro Granados participó junto al vicecanciller de Japón, Shunsuke Takei de la inauguración de un tomógrafo computarizado en el Hospital Zonal General de Agudos Dr. Alberto Antranik Eurnekian, aparato de última generación donado por el pueblo japonés.



Acompañando a Takei en su primer acto oficial en nuestro país estuvieron Takahiro Nakamae, Embajador del Japón en Argentina, la Ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzoti, el Director Nacional de Cooperación Internacional, Santiago Galar, el Secretario de calidad en Salud, Alejandro Collia, el Secretario de Equidad en Salud, Victor Urbani, el Presidente del Consejo de Administración del Hospital Eurnekian, doctor Claudio Gulo, el Director Asociado del Hospital Eurnekian, Alejandro Rebollini, el Presidente de Corporación América, Eduardo Eurnekian, y la presidenta de la Cooperadora del Hospital, Patricia Eurnekian.

De esta manera, tras participar del acto de inauguración de un tomógrafo de última generación de la marca Cannon, el ministro japonés destacó su alegría de poder presenciar finalmente la instalación del aparato en el propio centro de salud y la materialización de un trabajo que había demandado dos años.

Por su parte, la titular de la Cooperadora del Hospital indicó: "Nos honra haber sido seleccionados para recibir esta donación y esto nos hace redoblar nuestro esfuerzo diario. Conformamos un equipo de trabajo y pedimos a las autoridades un trabajo mancomunado entre Nación, Provincia, y Municipio. Lo más importante es la salud".

Cabe señalar que previo al acto formal, y descubrir una placa que diera por inaugurado el flamante equipo, la propia Eurnekian le entregó a Shunsuke Takei, en agradecimiento por la donación recibida, una rosa bruñida de plata, diseñada por el reconocido orfebre, Juan Carlos Pallarols, de fama internacional por confeccionar desde años décadas los bastones presidenciales

La presidenta de la Cooperadora del Hospital, Patricia Eurnekian haciendo entrega a Shunsuke Takei del presente en agradecimiento a la donación.

Así las cosas, los expertos indicaron que este tomógrafo permitirá detectar tempranamente el agravamiento de los síntomas de la neumonía en pacientes entre los que se incluyen aquellos afectados por el COVID y hacer el seguimiento terapéutico post pandemia. En esta línea, la Cooperación Financiera No Reembolsable del Japón para el Programa de Desarrollo Económico y Social tiene como propósito medular contrarrestar los efectos del coronavirus en el mundo: es una medida de emergencia implementada en forma inmediata por el gobierno japonés en abril de 2020 que se basa en la donación de equipamientos médicos a través de cooperaciones financieras no reembolsables a 57 países de U$S 370.000.000.

Según se detalló en forma oficial este donación fue realizado en el marco de la Cooperación Financiera No Reembolsable del Japón para el Programa de Desarrollo Económico y Social (COVID-19) implementada a través de la Japan International Cooperation System (JICS). La suma total de la donación japonesa es de U$S 4.600.000 y el tomógrafo valuado en U$S 550.000 corresponde al primero de los equipamientos médicos que se adquirieron con este fondo de cooperación. El proyecto tiene el objetivo de fortalecer a mediano y largo plazo el sistema de salud de la Argentina a través de la entrega de equipamientos médicos japoneses de gran envergadura. Sus virtudes yacen en su alto rendimiento, siendo idóneos para equipar los hospitales de la provincia de Buenos Aires donde se concentró la mayor cantidad de contagios de coronavirus en el país.

De esta manera, el histórico acto quedó registrado como un capítulo más en la relación de amistad que Argentina y Japón tienen hace más de 120 años en calidad de socios estratégicos. El país oriental ya ejecutó setenta proyectos en el país por un monto total de U$S 4.600.000: 32 consistieron en la entrega de equipamientos médicos para el cuidado de la salud, como los soportes clínicos y la provisión de cooperación técnica que ya recibió el Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) de la Universidad de La Plata.

Shunsuke Takei y Alejandro Granados tras el histórico acto oficial.