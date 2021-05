Este miércoles, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el intercambio comercial durante abril dejó un superávit de US$ 1.470 millones, por encima de los US$ 1.455 millones del mismo mes del año pasado.



Así las cosas, las exportaciones sumaron US$ 6.143 millones con un aumento interanual del 41,3%, mientras que las importaciones alcanzaron los US$ 4.673 millones, con un crecimiento del 61,5%, informó el citado organismo.

En tanto, concluyó que si hubiesen prevalecido los precios del mismo mes de 2020, el saldo comercial habría arrojado un incremental de US$ 491 millones, en lugar de los US$ 15 millones adicionales con los que cerró el mes.Por último, el Indec manifestó que el índice de precios de las exportaciones tuvo una suba de mayor magnitud, 25,2%, que el de las importaciones, 5,8%.