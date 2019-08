La madre de todas las batallas, la provincia que concentra la mayor cantidad de electores (36,98% del padrón), fue el escenario de la derrota más inesperada para el oficialismo. En las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias ( PASO) al binomio del Frente de Todos, Axel Kicillof - Verónica Magario, arrasó con casi el 50% de los votos y quedó a sólo 3 puntos de conseguir la mejor marca registrada en la historia de las elecciones provinciales, aquella lograda por Daniel Scioli en el 2007, cuando obtuvo un 53%.

Tras casi cuatro años de mandato, la gobernadora María Eugenia Vidal de Juntos por el Cambio quedó en segundo lugar con el 32%, un porcentaje que la deja muy lejos de tener alguna posibilidad en la carrera por la provincia.

.

Desde el inicio de la campaña las estrategias de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos fueron claras: la tarea de Vidal fue apuntalar la imagen del presidente Mauricio Macri, que funcionaba como un ancla para sus posibilidades. Al menos dos veces por semana durante el tiempo en el que se pudo inaugurar obras públicas, el primer mandatario recorrió algún distrito de la provincia junto a la gobernadora bonaerense.

LEÉ MÁS: Amplio triunfo de Kicillof en la provincia de Buenos Aires

A diferencia del territorio porteño, donde la reelección era casi un hecho, también muchos intendentes salen a jugar su propia supervivencia. De ahí que el otro gran desafío para el oficialismo provincial haya sido ese: evitar que los propios jefes comunales repartieran (como sucedió en la última semana) boletas cortas, sin la figura presidencial para evitar ese arrastre hacia atrás de Macri.

Finalmente, el corte de boletas terminó perjudicando a Vidal en un 3% que, de haberse dado un escenario más parejo en la pelea por la provincia igualmente podría haber sido revertido en los próximos comicios de octubre.

LEÉ MÁS: Kicillof: "Fue un voto positivo, no un voto castigo"

Del otro lado, Axel Kicillof intentó una y otra vez recomponer el vínculo con el sector rural. El ex ministro de Economía del kirchnerismo caminó los distritos del interior, sabiendo que los productores no están en su mejor momento, pero que la desconfianza y el resentimiento hacia Cristina Kirchner no estaba de ninguna manera cerrado. Una estrategia que duró, de acuerdo a Kicillof unos 44 meses pero que, finalmente, rindió sus frutos en las urnas.

Con el apellido y la foto de la ex presidenta en la boleta del Frente de Todos, y la asociación directa con su apellido, Kicillof dedicó casi la totalidad de su tiempo a visitar sociedades rurales de los distritos del interior. De hecho, en su cierre de campaña hizo pública su autocrítica: “gracias por las críticas. Aprendimos mucho en estos años”.

Interior y el conurbano

El mapa de la provincia reveló algunas sorpresas y triunfos irreversibles para Kicillof, con hasta 40 puntos de diferencia entre los dos candidatos que polarizaron la elección.

Ya todas las apuestas daban al Frente de Todos como firme ganador en el conurbano, pero los resultados finales superaron ampliamente las expectativas del espacio. Un arrasador 61% (3 millones de votos) reafirmó el histórico apoyo de la región hacia el peronismo sobre el macrismo que obtuvo el 21%. En Berazategui, Merlo y José C. Paz se dieron escenarios similares.

Las mayores sorpresas llegaron desde los municipios que solían favorecer a Juntos por el Cambio, como el electorado de Morón y Tres de Febrero que esta vez se volcaron hacia otro tipo de “cambio”. La misma lógica se aplica a Pilar donde el Frente de Todos se quedó con el 48% frente al 33% de los amarillos.

Los esfuerzos de Kicillof - Magario en el interior tuvieron recompensa. Solo en La Plata, el Frente de Todos llegaba al 45% al cierre de esta edición, diez puntos por arriba del intendente Julio Garro. En el centro, en Baradero obtuvo 57% frente al 29% de Vidal. De la misma forma, Patagones con el 48% y el 35%, y Benito Juárez con el 51% y el 31% respectivamente.