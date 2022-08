Una figura que logró imponerse en el arco político en este último año y medio fue Roberto García Moritán. El dirigente de Juntos por el Cambio, conocido popularmente como "el marido de Pampita", apuntó contra la Izquierda en una sesión en la Legislatura porteña.

Durante su exposición, García Moritán apuntó enardecido contra los piquetes que tuvieron lugar en la Ciudad de Buenos Aires. La dirigenta Alejandrina Barry —Frente de Izquierda— fue la receptora de los comentarios peyorativos del funcionario.

"Los que los usan como escudos no son los padres o las madres, son los diputados que se esconden y hacen el negocio, que están del otro lado de la banca. No es el padre, ni la madre la que se escuda con el hijo, es usted diputada, a mí usted sí me da lástima y debería darle muchísima vergüenza", enfatizó.

A causa de los agresivos comentarios, el vicepresidente segundo de la Legislatura, Martín Ocampo, le pidió que se dirigiera a la Presidencia y no a la diputada. Fue allí cuando el marido de Pampita arremetió: "A la Izquierda le encanta el consumo del capitalismo, le encanta la guita a la izquierda. Le encanta inventar relatos, le encanta lucrar, les encanta. Los que se esconden detrás de los niños son ustedes".