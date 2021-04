La agrupación política oficialista La Cámpora difundió hoy un video en las redes sociales que recordó los cinco años que pasaron desde la presencia de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en los tribunales de Comodoro Py para declarar en una causa judicial.

"#13A • 5 años de Cristina en Comodoro Py. El partido judicial y mediático la persigue. El pueblo la cuida", expresó La Cámpora en el mensaje, en referencia a las distintas causas judiciales abierta contra la ex mandataria.

#13A • 5 años de Cristina en Comodoro Py



El partido judicial y mediático la persigue. El pueblo la cuida. pic.twitter.com/NfSF3abOt7 — La Cámpora (@la_campora) April 13, 2021

El mensaje es acompañado por un video de tres minutos que comienza con una declaración en off del ex presidente Mauricio Macri, quien recordó que cuando estuvo al frente de Boca Juniors puso fin al contrato de Diego Maradona como jugador del club y sostuvo que el peronismo "está ante el mismo desafío, que es separarse de Cristina Fernández de Kirchner".

.

En seguida, aparecen imagenes de la vicepresidente con Maradona y varias participaciones de ella en actos políticos y sesiones en el Congreso de la Nación.

Fernández de Kirchner habló ante una multitud en los tribunales de Retiro.

"A mí no me van a extorsionar, no me van a intimidar. Yo no les tengo miedo, que digan lo que quieran, que hagan las denuncias que quieran, que los jueces me citen, que los fiscales me denuncien. Pero no me van a hacer mover un centímetro de lo que siempre he pensado", destacó La Cámpora entre las frases pronunciadas por la vicepresidenta.

.

En sus redes sociales, Fernández de Kirchner reprodujo el mensaje de La Cámpora: "Gracias por tanto amor", escribió junto a los emoji de un corazón y los dedos índice y mayor en V.

El 13 de abril de 2016 Fernández de Kirchner se presentó en los Tribunales Federales de Comodoro Py, en el barrio de Retiro, citada entonces por el juez Claudio Bonadio en la denominada causa del dólar futuro.

Fernández de Kirchner, que había dejado la presidencia cuatro meses antes, declaró como imputada en la causa por una presunta maniobra financiera en perjuicio de las arcas del Estado.

La ex presidente pronunció aquel día un duro mensaje contra la Justicia y Mauricio Macri.

La presentación en los tribunales se transformó en un hecho político único, porque la ex mandataria fue acompañada por una multitud de militantes, para la que habló tras declarar ante Bonadio.

.

“¿Se imaginan si hubieran descubierto una cuenta offshore a nombre mío, de todas mis hermanas, mi madre, de mi padre? Esto demuestra que los argumentos moralizantes tienen un sólo objetivo: ir por los derechos adquiridos durante mi gobierno. Estoy segura de que si pudiesen prohibir la letra K del abecedario, lo harían”, dijo en aquella ocasión, en un duro mensaje contra Macri y el Poder Judicial.

Y agregó ese día: “Me pueden citar 20 veces más, me pueden meter presa pero no lograrán callarme”.