Tras la victoria del Frente de Todos a nivel nacional y provincial, Horacio Embón entrevistó a Florencia Guerrero, abogada, periodista y productora, quien analizó las causas judiciales de Mauricio Macri. En diálogo con " Lo Dice Embón", por Radio FMQ, Guerrero sostuvo que “Macri podría ir preso".

En ese sentido indicó: “A partir del fallo del 2017 permitió que se iniciaran ciertas detenciones, Julio de Vido por ejemplo, detenido por las dudas, entonces con la causa de Correo Argentino y offshore, si el 11 de diciembre la Justicia continúa con esa línea, el propio Mauricio Macri podría ir preso”.

“Hay por lo menos diez causas que le pesan al presidente por un familiar o él mismo. Entre las causas más importantes la que hay que destacar es la que lleva Ariel Lijo en función del Correo Argentino. No está imputado pero se lo investiga porque podría haber realizado maniobras fraudulentas incluyendo empresas off shore”, aseguró la periodista.

Además, Guerrero aseveró que “las causas son Correo que no está imputado, pero sí investigado. Por otro lado la causa por las autopistas que son un problema y grande, en este caso también se investiga la posibilidad que se hayan generado empresas off shore en donde el presidente y familiares habrían realizado transacciones para beneficiarse, no sólo con prórroga en extensión de las autopistas si no aumento del 43%”.

Por último señaló que “se dio vuelta la tortilla”, y concluyó: “Hubo movimientos de dinero y posibles fraudes que investiga la Justicia y que no tienen que ver con el dinero que llegó los últimos meses. El discurso de Axel Kiciloff que fue el más combativo, representa lo que la base de militancia del kirchnerismo va a reclamar y es justicia. Es como un boomerang”, concluyó.