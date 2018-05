El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta aseguró que el paro del martes de los metrodelegados era "ilegal porque el gremio es ilegal", y consideró que la Policía de la Ciudad actuó "con firmeza" y "bien" ante el delito que representaba "cortar el transporte público" interponiéndose en las vías a las formaciones.



"El paro es ilegal porque el gremio es ilegal. Lo de ayer fue realmente inentendible, primero porque los metrodelegados no son un gremio oficial, son ilegales, y segundo porque una cosa es hacer un paro, aunque sea ilegal en este caso, y otra cosa es cortar el servicio público", señaló Rodríguez Larreta a radio Continental.



Allí, el jefe de Gobierno de la ciudad dijo que se va a "seguir sancionando a quienes pararon" porque, argumentó, "no pueden tener de rehenes a 700.000 usuarios del servicio como lo hicieron ayer".



"El subte está funcionando normalmente", afirmó Rodríguez Larreta sobre la prestación del servicio este miércoles, luego del paro total dispuesto el martes a partir del mediodía por los metrodelegados a raíz de la detención de 16 dirigentes en el marco del operativo realizado por las fuerzas de seguridad en la línea H.



En este sentido, el jefe de gobierno porteño recordó que se habían establecido "reemplazos con personal de dirección para manejar los subtes, y dar un servicio, aunque sea limitado", antes que los metrodelegados "se metieran en las vías" e "impidieran trabajar a los que querían dar un servicio".



"Es un delito cortar el transporte público", insistió Rodríguez Larreta que sostuvo que "la policía actuó con firmeza, actuó bien, y los sacó (a los metrodelegados)". Aseguró, incluso, que hubo "agresión a la autoridad" de parte de los manifestantes con la policía y señaló que "eso es cosa del juez" al ser consultado sobre la liberación de la totalidad de los detenidos, ocho durante la tarde y ocho cerca de la medianoche.



Además, consideró que lo que reclaman los metrodelegados es que se los reconozca como gremio y no una paritaria. "No es un tema de paritaria. La paritaria se firmó. No la estamos discutiendo. Es una discusión interna gremial. Reclaman que se los reconozca como gremio", dijo Rodríguez Larreta, que recordó el fallo de la Corte que "hace un mes" decidió "no reconocerles" personería jurídica a la Asociación Gremial de los trabajadores del Subte y Premetro.



No obstante, el jefe de gobierno porteño reconoció que los metrodelegados "tienen adhesión" entre los trabajadores del subte, ya que cuando convocan una medida de fuerza "no son 16 los que adhieren".

Rodríguez Larreta dejó claro que lo que hizo la policía no fue impedir el paro sino "que corten las vías".