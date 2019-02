Por Damián Juárez

djuarez@cronica.com.ar



El peronismo no kirchnerista, Alternativa Federal, atraviesa una etapa de definiciones. El espacio busca consolidarse, pero aparecen peleas internas, ante las cuales la falta de definiciones atenta contra una estrategia que brinde posibilidades de triunfo electoral.

El votante que no quiere elegir ni a Mauricio Macri ni a Cristina Fernández de Kirchner tampoco sabe quién será el candidato, y no es lo mismo que el presidenciable sea Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey o Roberto Lavagna.

Como primer ejemplo de esta falta de coordinación se puede citar el acto en Mar del Plata anunciado como un lanzamiento de campaña del espacio. Urtubey no fue, porque tenía que estar en su provincia por las inundaciones. Lavagna tampoco estuvo, solo mandó un video con algunas ideas. Así, el acto tuvo un solo protagonista, Sergio Massa, con Miguel Ángel Pichetto como segunda figura relevante del encuentro.

Es más: a las pocas horas de ese acto, Lavagna decidió romper el silencio mediático luego de años y dijo que con Massa tiene diferencias políticas, a la vez que descarta participar de una interna. Entonces se deben interpretar dos cosas: o que Lavgna no será candidato, o que irá por un espacio separado al de Massa, Urtubey y compañía.

La gente de Alternativa Federal, además, no termina de definirse en torno a Cristina, en relación con si está en las antípodas del kirchnerismo o a mitad de camino. Puertas adentro, más allá de las distintas tribus, Urtubey parece más cercano a Macri, o al menos no se muestra como un opositor duro, mientras que el que aparece con mayores cercanías al kirchnerismo es Massa, quien debió salir a aclarar que no quiere a CFK en el espacio.

Captando al votante K

Massa en realidad piensa que para ganar no hay que pegarle mucho al kirchnerismo, porque allí hay una buena base de votos para atraer hacia el peronismo del centro. El hombre de Tigre cree que hay que "seducir" al votante de Cristina y no espantarlo. Lo dijo por radio en las últimas horas al convocar a los votantes de Unidad Ciudadana, al afirmarles que "no alcanza con las candidaturas de culto" (por Cristina) y que "es necesario construir una nueva mayoría". También tuvo que decir que "para nada" quiere a CFK en ese espacio, ante sectores internos como el de Pichetto, que le facturan que no es lo suficientemente duro con la ex presidenta.



"Es importante que le digamos al votante de Unidad Ciudadana que no alcanza con las candidaturas de culto, que para construir una nueva mayoría y un nuevo gobierno no pueden alimentar candidaturas que son la garantía de cuatro años más de Macri por la derrota en segunda vuelta. Hay que decírselo sin vueltas", sostuvo, terminante.

"El espacio se agranda"

Otro candidato de este sector político que también declaró el fin de semana fue Juan Manuel Urtubey, para quien el espacio del peronismo alternativo "cada vez se agranda más". El gobernador salteño consideró que "hay un espacio grande, que se agranda cada vez más, porque en Argentina crece la demanda de la sociedad de un sector que no aliente esta pretendida polarización entre macrismo y kichnerismo". Más allá de los matices, el peronismo federal o alternativo tiene que entrar muy rápido en etapa de definiciones si no quiere ser comido por la grieta y la polarización, que hacen imaginar un final cabeza a cabeza entre Macri y Cristina.

Los múltiples interlocutores del espacio y sus diferentes formas de ver la realidad ya comenzaron a mostrar sus divisiones apenas comenzado el verano, y eso que falta mucho para las primarias.

Sí surgió una definición concreta en la semana y es que el candidato para la Ciudad de Buenos Aires es muy probable que sea el economista Marco Lavagna, hijo de Roberto.

El peronismo alternativo cree que en la Ciudad puede crecer, ya que no estará jugando como candidato a jefe de gobierno Martín Lousteau, quien podía robarle más votos a Horacio Rodríguez Larreta.

El hijo de Lavagna también habló en las últimas horas, y al referirse a su candidatura indicó con cautela: "Mi intención está, pero si no, veremos en conjunto quién es la persona adecuada para competir por ese lugar".