El presidente del Concejo Deliberante del municipio bonaerense de José C. Paz y su par del cuerpo deliberativo de San Martín, también del conurbano, fueron diagnosticados positivos de coronavirus (orthocoronavirinae)

y se encuentran aislados, según informaron fuentes de ambas comunas.



Se trata de Roque Caggiano, del Frente de Todos de José C. Paz, quien comunicó su contagio a través de las redes sociales y detalló que se encuentra aislado en su domicilio, sin síntomas.



En el posteo, además pidió a los vecinos del distrito "que se cuiden" porque "estamos llegando al pico máximo de contagio" y recomendó que, para aquellos que no son trabajadores ni trabajadoras esenciales, "es mejor quedarse en casa".

En tanto, el presidente del Concejo Deliberante del partido de General San Martín, Diego Perrella, también del Frente de Todos, también dio cuenta de su contagio y permanece aislado, y "bien".



En su cuenta de Twitter, el edil de este distrito del norte del conurbano señaló que, "luego de presentar algunos síntomas", le realizaron un hisopado que dio resultado positivo de covid-19.

El posteo de Diego Perrella en Twitter.



No obstante, indicó que se encuentra "bien y realizando el aislamiento correspondiente" en su casa.



"Estamos en el momento de mayor contagio del virus, por eso les pido a todos que se cuiden y se queden en sus hogares", subrayó.