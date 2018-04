Por Roberto Di Sandro

Decano de la Casa Rosada

rdisandro@cronica.com.ar

En Olivos se realizará mañana un encuentro con ribetes emotivos. Los familiares de los héroes de Malvinas serán recibidos por el Presidente. A las cuatro de la tarde el mandatario hablará con ellos y les reiterará el agradecimiento de un pueblo por aquellos que dieron la vida defendiendo la patria.



Este momento sensible da una tregua a los múltiples problemas que aquejan al país y que tratan de solucionarse a través del gobierno, pero las dificultades aumentan aunque quieran disfrazarlas en algunos casos. La inflación no para.



Reuniones y reuniones de todos los tipos se generan en torno al “círculo rojo” del gobierno. Anuncian que la pobreza ha bajado mientras suben las tarifas sin solución de continuidad. El incremento en gas, luz, nafta y transportes rompe todo lo que se menciona con cierto optimismo.



A veces hasta esgrime cierto humor la declaración cuando hace referencia a que el 15% de las paritarias va a superar la inflación. Es notable la extraña actitud con que se actúa. El gobierno anterior había impuesto una costumbre saludable al señalar muchas veces que los números del costo de vida eran aceptados por la sociedad. No era cierto. De allí nacían las críticas. Pero con lo cual la gente vivía.



Ahora con un Indec nuevo “de claros conceptos y números” como se dice, argumentan que disminuye el costo de vida, y no es verdad. Macri reconoce que “se logró cierta estabilidad”. Resulta que esto fue en comparación con 2016. Ahora la situación agobia.



Mientras tanto, se insiste en promesas de superación en diferentes áreas. Pero, como dijo una voz bien profunda del oficialismo, “la situación no mejora”. Mañana Macri habla con los familiares de los héroes de Malvinas.



Antes están señalados varios ítems de la agenda con encuentros directamente ligados a la situación socioeconómica. Hay resquemores dentro del gobierno porque no se da pie con bola.

Un tête à tête amplio

Es común. El gobierno trata siempre de mantener privacidad en ciertos encuentros. Hay personalidades que pasan por Olivos o la Rosada y entran “sin ser vistos”. Así dicen. El periodismo tiene esas dificultades.



A veces “Crónica” rompe esa estrategia y se entera. “Son años”, decimos luego, al mencionar el tiempo que estamos aquí. Por eso la entrevista de Miguel Ángel Pichetto con Macri fue “absolutamente reservada”.



No para estas páginas y nuestra pantalla. En esta última “exclusiva”. Se habló de todo. Lo que dijeron luego “es sólo una parte”, le dijeron a “Crónica”. "Un tête à tête bastante movido”, comunicaron algunos.



Sin duda, el Presidente busca apoyo del peronismo dentro del Senado. Solo no puede darles efectividad a sus proyectos. La política es así. Hay muchos de estos encuentros que quieren ocultarse. No vale la pena. Siempre hay “alguien” que rompe la privacidad y dentro del contexto real y lógico: la noticia.

Créalo, es cierto

Breves y Sabrosas viene cargada. No hay ningún tiempo para agregar nada. Sólo léala, lentamente, porque está registrada en síntesis. Aquí va:

A) Aranguren dijo que no es momento de traer la plata a la Argentina. Macri lo defendió a través de reflexiones poco claras. El grito: “Para qué hablan de invertir y ellos hacen todo lo contrario”, dicen enojados en todos lados.

B) Desde la puerta de gobierno: “Presi, Rivadavia no trajo los restos mortales de San Martín de vuelta a la Patria”. Se escuchó a través de un grupito.



C) El 6 a 1 imborrable: “Esta performance del equipo argentino da tierra con nuestro propósito de alentar optimismo desde el gobierno”. Frase de un autorizado escuchando el rezongo de Macri.



D) Stella y su hijo, Ramón, admiran la máquina Olivetti de este escriba en la Rosada. Cuando visita la sala, el pequeño se sienta y escribe encantado.



E) El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se desmarcó de la meta de inflación fijada por la Nación y dispuso otorgar un aumento salarial a docentes y estatales por encima del índice de precios al consumidor. Trinaron en la Rosada.



F) Abril, un mes de visitas y viajes. Macri verá a Trump, Rajoy, Trudeau y Piñera. Este último desde Chile hará su primera visita oficial a la Argentina. Ah. Con Trump pedirá más facilidades para el intercambio.



G) Autoridades de todos los sectores fueron a la inauguración de la nueva sede Sindical Nacional de la Unión Empleados de la Construcción. Se llama 17 de Octubre.



H) ¿Se acuerdan de que hubo una mención de que Perón tenía un tigre en Olivos allá por el 46? Bueno. La confusión fue que era el Caballo Pinto con colores muy similares a un tigre. Marche un par de doble anteojos.



I) Algo que se metió en la mente presidencial: la tecnología es buena, pero deja mucha gente en la calle. Hay un estudio en el área de la producción. Es bueno que esto lo analicen y creen más mano de obra. Aquí termina el abundante panorama de Breves y Sabrosas.



Ciudad “sitiada”



Los sectores agropecuarios piden bajar los impuestos. Hubo reuniones en Olivos que no se registran oficialmente. Ahora anuncian nuevas líneas de créditos para cooperativas.



El Presidente les dijo a los productores que “hay un propósito directo: apoyar con todo a la industria del campo”. Parece que allí también entre tema y tema se percibió una versión: disolver el Indec y crear un Consejo Nacional de Información Estadístico.



Comentan que hay un “preestudio” sobre el particular. Se llame como se llame, pero que digan la verdad. 222 En mayo, Capital Federal se convertirá en una ciudad sitiada. Es que se realiza la reunión de Ministros del G20 y allí dialogarán los economistas más importantes del sector.



Ya en la Rosada se ha estado delineando un sistema de seguridad con aportes directos del Ministerio de Seguridad, donde su titular, Patricia Bullrich, le ha mostrado al Presidente diferentes resortes para cubrir todos los sectores del gran evento.



Ya en abril se encontrarán aquí representantes de la seguridad mundial y en especial de los Estados Unidos. Si no es en la capital, el encuentro puede ser en alguna provincia. Hay grandes preparativos de seguridad. Volvemos el domingo.

En tanto, el viernes entre las 21 y 22 Intimidades se verá en la pantalla de Crónica TV. Felices Pascuas para todos.