Por Luis Mendoza

lmendoza@cronica.com.ar



Con firmeza en su postura de rechazo al proyecto de legalización del aborto, al que calificó de "muy malo", la senadora nacional Silvia Elías de Pérez remarcó que "la vida no se negocia" y que la iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados "no defiende ni a la mujer ni al niño por nacer".



En diálogo con Crónica, la legisladora por el radicalismo de Tucumán y de la alianza Cambiemos ratificó que trabajará en las próximas semanas para evitar que la media sanción de la Cámara Baja se transforme en ley el 8 de agosto, cuando se tratará en el recinto de sesiones "con o sin dictamen de las comisiones".



La senadora radical también fustigó al gobierno de Tucumán, al que su fuerza política aspira a derrotar el año próximo en las elecciones provinciales. "Voy a estar en el lugar que haga falta para dar esta batalla", enfatizó sobre una eventual postulación a gobernadora.



-¿Cómo evalúa el debate que se da en el Senado sobre el proyecto a favor de la legalización del aborto?



-Las comisiones han tenido un trámite muy respetuoso, lleno de informaciones valiosas, de un lado y de otro. La regla en el Senado es escuchar con respeto, no abuchear, no aplaudir. Este tipo de cuestiones dan serenidad y tranquilidad para llegar al fondo de lo que se quiere transmitir.



-¿Cuál es su postura sobre la media sanción de Diputados?



-Estoy convencida de que tenemos que ir por el rechazo. El proyecto es muy malo. No defiende ni a la mujer ni al niño por nacer. Creo que hay un primer derecho a tutelar que es el derecho a la vida. La clave para mí es que la vida no se negocia, la vida no entra en conflicto, la vida tiene que estar por encima de todo.



-¿Cuál es la alternativa?



-En nuestro país está claro en toda la normativa legal que tenemos protege al niño desde la concepción hasta los 18 años. Entonces tenemos que encontrar la salida para que la mujer no tenga que llegar a una decisión tan dramática como es el aborto.



-Quienes respaldan el proyecto hablan de derechos para la mujer ¿Cómo se compatibilizan los derechos entonces?



-Aun las personas que han venido a defender el proyecto han dicho y sostenido que llegar a un aborto es una situación crítica y dramática. Y nosotros no creemos que un drama sea un derecho. Lo que queremos es buscar salidas que acompañen a la mujer y al niño por nacer. Tenemos que defender a los dos.



-¿Qué cree que va a pasar el 8 de agosto?



-Yo creo, trabajo y voy a hacer todo lo posible para que este proyecto no se transforme en ley de la Nación, porque creo que no ayuda a nadie.



-¿Cómo está Tucumán?



-Es lamentable el estado en el que está la provincia. Tiene muchos años de atraso. Realmente se encuentra más pobreza que nunca. No tenemos la infraestructura básica que tiene que tener una provincia productiva. Hay cloacas explotadas a lo largo y a lo ancho de la provincia. Uno camina en medio de líquidos cloacales, por una red de caminos que da pena.



-¿Quiere ser gobernadora el año que viene?



-Mi espacio todavía no ha definido quienes vamos a ser los que demos la batalla. Voy a estar en el lugar que haga falta para dar esa batalla, porque creo que Tucumán merece estar gobernado de otra manera. Estoy dispuesta a jugar en el lugar que tenga que hacerlo para que lo logremos.



-¿Buscará consensos con el peronismo para aprobar el Presupuesto 2019?



-No tengo dudas de aportar algo para que a Tucumán le vaya bien. No estoy de acuerdo con el gobernador Manzur, pero quiero que mi provincia tenga los fondos que tiene que tener.