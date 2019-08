La bolsa porteña subió este viernes 2,60% pero en el mes perdió 41,49% mientras que el dólar cerró este viernes en $62.035 y en agosto subió 37,80% y el riesgo país avanzó hasta los 2.533 puntos debido a la caída de bonos argentinos.



"Hoy asistimos a otra complicada jornada para el mercado local", indicó SBS Group en su informe diario.



"El día se desenvolvió cargado de dudas y a la espera de definiciones y señales por parte de los reguladores. En este contexto el S&P Merval cerró en verde registrando una suba de 2,60% (condicionado por la variación en el tipo de cambio) operando un total de $1.401 millones. Durante agosto el indicador líder cayó 41,49% (-56,87% medido en términos de dólares) dejando atrás uno de los peores meses para nuestro mercado local", agregaron desde SBS Group.



En la misma línea se expresó Eduardo Fernández de Rava Bursátil quien apuntó que el "deterioro" de los activos locales avanzó "por la enorme incertidumbre que hay en el país sobre la situación política y económica".



"A los anuncios del gobierno de iniciar el proceso de reestructuración de deuda, ahora se suma una nueva y peligrosa medida. El BCRA decidió ponerle un cepo a los bancos para girar utilidades al exterior", dijo Izzo y detalló que tras conocerse la noticia los ADRs argentinos profundizaron la caída tras el anuncio del Central.



"Fue el caso de GGAL, que cerró en dólares con un derrape del 8,91%", precisó.



En la plaza local, las acciones que más perdieron en agosto fueron Transportadora de Gas del Norte con una baja de 68,19%; Transener lo hizo en 63,16%; Edenor 59,04%; Central Puerto 57,97% y Banco Galicia lo hizo en 57,33%.



Sólo Aluar cerró en positivo, con un avance de 18,64% en agosto.



En el segmento de renta fija, "tanto el tramo de dólares como el de pesos operaron muy ofrecidos durante la jornada, registrando en el mes caídas de 55% promedio para ambos tramos, sin variación positiva alguna", destacó el informe de SBS Group.



"El mercado de bonos soberanos se desplomó, en particular la parte con duración menores a 4 años. En la semana, la caída fue entre 20% y 30%, mientras que en el mes cayeron un 55% en promedio", coincidieron desde Portfolio Personal.



El mal desempeño de los bonos derivó en una fuerte suba del riesgo país que este viernes cerró en 2.533 puntos, con un avance en el mes de 223%.



El mercado de cambios subió en esta jornada casi dos pesos para finalizar en $ 62,035 por dólar para la venta al público mientras que en el segmento mayorista cerró en $59,51, $ 1,61 pesos por encima del cierre de ayer.



La suba se produjo pese a que el mercado de tasas alcanzó hoy un nuevo máximo, al alcanzar los 83,264%, 505 puntos básicos respecto del pasado jueves.



Ante vencimientos de fin de mes, las ventas del Banco Central no calmaron el mercado de cambios.



"Esta vez la venta alcanzó US$ 387 millones, y en la semana salieron de las arcas del Central más de US$ 1.000 millones. Por algo la calificadora de riesgo Fitch ubicó a nuestro país en default selectivo", agregó Izzo.