El anuncio de la puesta en marcha de obras por 22.645 millones de pesos en Buenos Aires, Entre Ríos, San Juan, Corrientes y Santa Cruz que anunció el presidente, Alberto Fernández, apunta al corazón de la agenda que tendrá el Gobierno cuando pase la cuarentena. La generación de empleo que sólo puede darse mediante la obra pública, que genera puestos de trabajo directos e indirectos, pero también por la vía de la inversión privada.

La CGT y las principales entidades empresariales vienen trabajando en reuniones técnicas para acercarle al Gobierno un menú de propuestas que activen la generación de trabajo formal. En la sede gremial de Azopardo hay un dato que inquieta y que ya le acercaron al Ministerio de Trabajo, que conduce Claudio Moroni, y al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. No sólo hay alarma por la pérdida de empleos, de la mano de la pandemia mundial y la recesión propia sino que crecen los empleos informales; es decir la changas, los oficios que no garantizan continuidad de empleo ni afiliación gremial ni aportes a las arcas previsionales.

Es un dato que existía desde antes del coronavirus pero que, desde la perspectiva sindical, se agudizó con la cuarentena. Y que, además, teniendo en cuenta el crecimiento que tendrá la pobreza para fines de esta año por el contexto mundial y nacional complicará a muchas familias pero fundamentalmente a los niños. Algunas consultoras privadas pronostican que para fines de este año la pobreza será del 49%; es decir que sólo la mitad de la población estará en condiciones de sostener con el pago de impuestos el sistema de asistencia social que resultará troncal para muchos hogares que sufrirán el impacto de la crisis.

De hehco, los datos de recaudación ya anticipan que hay municipios en especial en AMBA que recaudan el 50% de lo que solían recolectar debido a que muchos contribuyentes dejaron de pagar rentas o ABL priorizando la compra de alimentos y bebidas que, por otro lado, no dejan de aumentar mes a mes. Solo en Capital, la última medición de Cosumidores Libres reveló que en julio aumentaron un 5,63%.

Recientemente UNICEF Argentina advirtió que para fines de este año el 63% de los niños del país vivirían en la pobreza como consecuencia del golpe del coronavirus en este territorio. Eso quiere decir que cerca de 8,3 millones de pibes de entre 0 y 24 años serán pobres: no tendrán cuatro comidas diarias todos los días en sus casas. Hoy ya hay 7 millones de chicas y chicos en esa situación. Por eso la educación y la posibilidad de que los adultos responsables estén dentro de la formalidad laboral es lo único que podrá garantizarles a esos chicos un futuro por fuera de la marginalidad eterna para ellos y para sus propios hijos.

Paritarias diversas

El otro trema en que se trabaja en Gobierno y en los gremios es en la necesidad de que el salario recupere su poder adquisitivo. La demanda está hecha añicos desde antes de la pandemia en la Argentina y economistas como Orlando Ferreres o Fausto Sportono proyectan que el poder adquisitivo se derrumbará un 17% para fin de año y que podría iniciar la curva de recuperación en el segundo trimestre del año próximo.

Con esas cuentas en el horizonte algunos gremios como Camioneros acaban de cerrar paritarias; en este caso, luego de una medida de fuerza realizada a Mercado Libre en tiempos en que la distribución de lo poco que se vende es mayoritariamente a partir de compras virtuales. El gremio cerró una suba del 30% en cuatro cuotas.

En materia de paritarias actualmente no hay una línea generalizada porque el mapa productivo hoy es muy heterogéneo y hay actividades que no están en condiciones de firmar nada porque, sencillamente desconocen si seguirán funcionando o no. Otros rubros sí podrían otorgar alguna mejora salarial; es decir no hay un linemiento general. Cada caso se manejará en este contexto de acuerdo a cada situación particular.