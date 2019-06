Por Roberto Di Sandro

El Decano

71 años en la Casa Rosada

Una nueva “estrella”

Nuevas estrategias electorales incorpora a su “elenco” el presidente Mauricio Macri. Para eso suma una nueva “estrella”. Se llama Joaquín Mollá y es un inteligente publicista que ya estuvo junto al actual mandatario en los primeros tiempos. Se une así a Jaime Durán Barba, el gurú ecuatoriano que lo llevó a la presidencia y ahora declina con sus diagnósticos y de Roberto Zapata, el español que recorre el país para evaluar si Macri puede alcanzar la reelección. Todas estas figuras, más el gabinete chico (Círculo Rojo) y militantes de Cambiemos se reúnen constantemente en Olivos en estas horas. Todo en reserva.

Están recibiendo un informe semanal -así lo señalamos el domingo pasadode Zapata, el hispano que le entrega números para saber cómo está en el puntaje el jefe de Estado. Las mediciones en su mayoría le dan mal y algunas un poco aliviado, más en los sectores urbanos.

En la provincia, los Fernández, para ser más precisos Cristina Fernández de Kirchner, lo está superando por casi 15 puntos. Mientras tanto, la “locura” de la campaña electoral ya se desató y surgen todo tipo de especulaciones que incluyen actitudes y conceptos, que sólo en la ficción se pueden dar, pero sin embargo se advierten en la realidad.

Hay muchas cosas para contar en esta columna y una tiene que ver con una negociación agregada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para logra un “plus” en el actual préstamo, a fin de aliviar la situación de amplios sectores de la población que están pasándola muy mal.

Le dijeron “no”

Fue a Salta. Se abrazó con el gobernador y la respuesta a una sugerencia fue totalmente negativa. Juan Manuel Urtubey fue tentado por Macri para que lo acompañe en la vicepresidencia. El joven gobernador de tendencia peronista le dijo “no”. Siguieron hablando y se encontraron otra vez. No se habló más del tema.

Cuando regresó de Salta, el Presidente, tanto el viernes como el pasado sábado -y también lo hará este domingo- se reunió con su círculo más férreo y contó que nunca vio gritar tanto a Urtubey como el viernes, en un acto realizado en la capital norteña. Inclusive sorprendió el léxico del provincial, que llegó hasta decir “este gobierno ca... de hambre al pueblo y no hace nada”.

La brecha para sumar seguidores hacia Cambiemos se abre de a poco. Se suma, sin duda, el rechazo de una parte del radicalismo que quiere más amplitud e inclusive pidió, en voz baja y como insinuación, que Macri dé “un paso al costado” y la deje a María Eugenia Vidal. El horno no está para bollos.

Desempleo: ¿dos dígitos? De pronto llegó un informe del ministro de la Producción. En reunión de gabinete en Olivos, que se repetirá en la Rosada, Dante Sica mostró un terrorífico documento que describe la posibilidad de alcanzar los dos dígitos de desocupación en los próximos días. La data fue detalladamente explicada al jefe de Estado y al propio tiempo se recalcó la desgraciada posibilidad que vaya en aumento. Al propio tiempo, se habló de la cifra, oficial: una pérdida de más de 300 mil empleados.

Se dejó de lado por un momento la alucinante carrera comicial para que haya “alguna medida tendiente a aliviar situaciones”. Hasta se habló de que estamos dentro de “una economía de guerra”, teniendo en cuenta la gran recesión, los ajustes y demás disloques que se producen en la estructura socio-económica. “Así no se puede llegar a las elecciones”, se escuchó en algún rincón de Olivos al finalizar la semana.

Un deseo íntimo

Lo reiteramos: vamos a describir todo lo que se menciona. Ya sea realidad informativa, intimidades, versiones, conjeturas y todo lo que usted pueda imaginar que en tiempos de campaña electoral dan vuelta por todos los rincones del país.

No perdamos más tiempo:

A) Se busca vicepresidente: hubo un llamado a Mario Negri, el Cordobés radical para ofrecerle el cargo. Si no acepta están: Carolina Stanley, Patricia Bullrich, Urtubey (rechazó).

B) Nos contaba nuestro colega Sánchez Parra acerca de una medida sumamente positiva: el gran equipamiento de la brigada de Montaña, con asiento en Salta, donde la fuerza alistada y adiestrada con los elementos más modernos y de apoyo directo a la comunidad. Allí hubo un gran elogio del presidente Macri.

C) ¿Vuelven las bandas militares a amenizar las Plazas? Por lo menos una, la de la Armada Argentina se instaló en Plaza de Mayo y ejecutó distintos temas de la Patria y canciones de distinta índole, que fueron seguidas con atención por los transeúntes. Un carrusel musical que se había perdido.

D) Encontronazo entre las fuerzas de seguridad nacional y provincial. Patricia Bullrich y Cristian Ritondo se miran de reojo. Claro, la “Pato” se metió en territorio bonaerense y no le informó nada ni a la gobernadora ni a Ritondo. Esto puso el grito en el cielo. No se peleen muchachos y muchachas.

E) Inquietud en La Rosada por los movimientos del binomio F-F. Ahora piensan que si Massa se acerca a los K, “va a ser muy difícil ganar las elecciones”. Hay una encuesta hecha por los radicales de Cambiemos que derrumba las ambiciones comiciales de Macri.

F) Los que saben dicen que Macri se comunica diariamente y también varias veces “al día” con el presidente del Banco Central “que no suba el dólar”, le suplica porque “nos perjudica en los comicios”. Qué tal.

G) Otra bronca de la UIA. Su titular, Miguel Acevedo, le da con todo a Sica “porque hace lo mismo que Francisco Cabrera, a quien lo echaron por no saber conducir ciertos aspectos de productividad”.

H) Alfredo Cornejo, el radical que no se calla nada ante el gobierno de Cambiemos: “Si fuéramos tan bien como dicen en algunos despachos, Cristina no tendría ninguna chance”. Mamita.

I) Una que le da razón al gobierno: se están instalando cloacas en diferentes lados del conurbano. La oposición lo critica. No obstante, la gente está de acuerdo con eso “hace mucha falta en lugares que lo necesitan”, se dice en un pasillo de la Casa de Gobierno.

J) También se escuchó en una manifestación callejera cuando el Presidente golpeó el piso diciendo ‘esto es cemento’, argumentando que antes el material no era el adecuado y las licitaciones fueron corruptas. La réplica fue: “No queremos cemento, queremos comida” y un agregado más, que motivó ira y a la vez una gran pena: “En los colegios ya no se enseña. Se ha convertido en comedores para que vayan los chicos y hasta los mayores porque no tienen dónde ir”. Parece que las autoridades no se enteraron de esto.

Y la última del bloque. Tiene mucho que ver con el subtítulo de este segmento (un deseo íntimo). Según las habladurías de los rincones oficiales, Macri “nunca se va a bajar de la candidatura para ser reelegido, porque en lo más recóndito de su corazón desea ser el primer presidente antiperonista que complete su mandato". ¿Cuántas conjeturas y especulaciones se hacen, no? ¿O acaso puede ser?.... ¿Usted qué cree, señor lector?

Quieren mayor claridad

Hay un informe reservado que llegó a manos del Presidente, sobre el propósito de los hombres de negocios de conocer claramente cuál va a ser el rumbo económico y social del gobierno hasta las elecciones. Hay un documento que fue realizado por representantes de distintos sectores que pasó a manos del presidente del Banco Central y enseguida depositado en manos del jefe de Estado y mucho tiene que ver con el movimiento del dólar de aquí a diciembre.

Precisamente en las jornadas venideras, el gabinete económico alentará disposiciones concernientes a las sugerencias mencionadas en el documento y de allí, luego en una reunión general, se sacarán conclusiones.

Todos estos encuentros, entrevistas y demás diálogos del gobierno con diferentes sectores se registran en el ámbito más hermético que pueda existir. Si conocemos estos contactos, es porque los años hacen que algún huequito informativo se puede obtener para poder difundir. Información oficial: cero.

Otra vez juntos

Esta semana, posiblemente el miércoles, el Presidente viajará a Córdoba para asistir a un acto vinculado a la industria aeronáutica.

Se apreció en fuentes autorizadas que habrá un encuentro con el gobernador Juan Schiaretti, quien hace poco tiempo ganó ampliamente la misión de guiar los destinos de la docta. Todo viaje de Macri a la ciudad mediterránea tiene un valor sumamente importante ya que allí, cuando alcanzó la presidencia, ganó holgadamente y hace tiempo Schiaretti lo derrotó por “varios cuerpos” como dicen en la jerga burrera.

Nuestro próximo encuentro es en siete días, pero el miércoles no se olvide que a las 22.30 estamos en Crónica HD.