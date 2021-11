Los cambios en los lugares de votación por el aumento de escuelas a raiz de la pandemia de Covid-19 provocaron cambios en el padrón. Por este motivo, es importante consultar dónde se vota para las próximas elecciones legislativas generales.

Los votantes de Mendoza poseen un padrón no binario. Y, al igual que los ciudadanos de cualquiera de las demás provincias argentinas, podrán hacer su consulta en la siguiente ventana:

Para consultar dónde se vota, solo en necesario colocar el número de DNI, aclarar el género que figura en el lugar indicado, e ingresar un código verificación que genera el propio sitio.

La novedad que presenta el padrón este año es que se agregó un ítem que dice “sin especificar” para aquellas personas que tengan un género distinto al masculino o femenino. Si no podés acceder a los datos, hacé clic acá.

¿Qué pasa si no voté en las PASO?

Todos aquellos que no votaron en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del pasado 12 de septiembre, estarán habilitados para votar en las Elecciones Generales del domingo 14 de noviembre.

El permiso de votar no los exime de justificar por qué no lo hicieron. Quienes no hayan emitido su voto deberán justificarlo presentando la documentación que acredite el motivo ingresando a la aplicación de infractores de la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Se deben ingresar los datos personales y el código de validación y así se podrá comenzar el trámite al presionar “solicitar justificación” para luego desde un menú de opciones seleccionar el motivo correspondiente.

Se deberá cargar el certificado que acredite la ausencia como archivo. Quienes no hayan podido votar por problemas de salud, debido a estar cursando, tener síntomas o ser contacto estrecho de un caso positivo de Covid-19, deben presentar certificado médico.

La justificación del no voto podrá hacerse dentro de los 60 días posteriores al sufragio. En su defecto será multado y no estará habilitado para el desempeño de funciones o empleos públicos durante los siguientes tres años a la elección.

Para consultas y reclamos la Cámara Nacional Electoral tiene habilitada la línea 0800-999-7237.