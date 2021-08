El 12 de septiembre se celebrarán las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), lo que dará comienzo a las Elecciones 2021 a nivel nacional.

En este año tanto en las PASO como en las Elecciones generales lo que la ciudadanía definirá es la renovación de 127 del total de 257 bancas de la Cámara de Diputados mientras que en el Senado ocurrirá lo mismo con 24 de los 54 escaños que posee.

¿Cómo es el calendario electoral en la Argentina?

El 13 de agosto se designaron las autoridades de mesa y se publicaron los padrones definitivos. Ayer,18 de agosto, se prohibieron los actos públicos, mientras que el 28 de de este mes se difundirán los lugares y las mesas de votación.

.

Desde el 4 de septiembre regirá la prohibición de publicar y difundir encuestas y sondeos. El 10 de septiembre iniciará la veda electoral y el 12 de septiembre se celebrarán las Elecciones PASO cuyo escrutinio defiitivo estará el 14 de septiembre, es decir, dos días después.

¿Qué pasará luego?

Con los precandidatos elegidos y ahora consagrados formalmente como "candidatos", el 30 de septiembre se retomará la campaña electoral. En tanto que el 10 de octubre será nuevamente el momento para los spots en radio y televisión, para finalmente concluir en la votación del 14 de noviembre.

Las elecciones legislativas 2021 se realizarán en todo el país en más de 17 mil establecimientos para emitir los sufragios.

¿Cuándo fueron creadas las PASO?

Las PASO fueron creadas en diciembre de 2009 para la selección de candidatos a los cargos electivos del nivel nacional, y se utilizaron por primera en las elecciones de agosto de 2011.

¿Qué pasa si no voy a votar?

Aquellas personas que no acudan a votar en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) deberán justificar su ausencia a través de internet de una manera muy sencilla ya que podrán hacer la gestión en el apartado específico que ofrece el sitio de la Cámara Nacional Electoral (CNE). Ahí mismo se puede cargar el documento que avale la ausencia en las elecciones, junto a los datos personales del ciudadano.

¿Quiénes pueden emitir sufragio?

Según la página de la CNE, están habilitados para votar todos “los argentinos nativos y por opción desde los dieciséis (16) años y los argentinos naturalizados desde los dieciocho (18) años, siempre que figuren en el padrón electoral y exhiban documento habilitante”.

.

Además, “podrán votar los procesados que se encuentren cumpliendo prisión preventiva y los argentinos residentes en el exterior que tengan domicilio asentado en el exterior al 30 de abril de 2019”, según detalla la CNE.

¿Qué documentos son válidos para votar?

Según la CNE, los documentos permitidos para votar son:

La libreta de enrolamiento/libreta cívica

El DNI libreta verde

El DNI libreta celeste

La tarjeta del DNI libreta celeste, que contiene la leyenda “No válido para votar”.

El nuevo DNI tarjeta

.

Además, el ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que aparece en el padrón, y no se permitirá el voto de ciudadanos cuyo documento corresponda a uno anterior, ni de aquellos que presenten el DNI en su celular.

En caso de que la persona tenga 16 años de edad, si el documento no se renovó a los 14, no figurará en el padrón electoral. Si el trámite se realizó y no aparece, se deberá efectuar un reclamo en la Justicia Nacional Electoral para resolver la situación. El trámite puede realizarse a través del sitio web del ente.