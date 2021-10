Luego de que se confirmara que el ex presidente Mauricio Macri finalmente se presentará a prestar declaración indagatoria el próximo jueves ante el juez de Dolores Martín Bava, en las últimas horas trascendió que se está organizando una concentración en su respaldo para ese día a las 11, en esa ciudad bonaerense.

Macri debe declarar en la causa que investiga el supuesto espionaje a familiares de los tripulantes del submarino " ARA San Juan". Por esa razón, un nutrido grupo de dirigentes de Juntos por el Cambio viajará para apoyarlo y, desde las redes, se está convocando a militantes y simpatizantes a concentrarse a las 11 en la Plaza Castelli de Dolores con la consigna “Vamos a bancar a Mauricio”.

Por lo que se sabe, algunos de los dirigentes que estarán en la puerta del juzgado serán la titular del PRO, Patricia Bullrich. el senador nacional Humberto Schiavoni (PRO), el presidente del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff (UCR); el diputado nacionlal Waldo Wolff y candidato. bonaerenses como Hernán Lombardi y Gerardo Milman, y porteños como Fernando Iglesias, entre otros.

.

De esta manera, la coalición opositora buscará convertir un hecho de naturaleza judicial en algo no solamente de índole política, sino también electoral, ya que el jueves faltarán apenas 17 días para la celebración de las elecciones legislativas.

Como ya viene ocurriendo, se espera que el jueves dirigentes y militantes descalifiquen la causa judicial ya que, según su mirada, es puramente “un armado político-judicial” que busca comprometer al ex presidente con “objetivos electorales”.

El recuerdo de Cristina frente a Comodoro Py

Esta decisión de Juntos por el Cambio inevitablemente trae a la memoria una movida similar del kirchnerismo, el 13 de diciembre de 2016, en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner. Ese dia, la ya por entonces ex presidenta se presentó en el juzgado federal de Claudio Bonadio para declarar como imputada en la causa por la venta de dólar futuro.

Tras dejar un escrito y negarse a contestar preguntas, Cristina habló durante casi una hora ante una gran concurrencia, en un escenario montado frente al edificio de los Tribunales de Comodoro Py.

Allí, la dirigente dejó algunas frases fuertes. "Me pueden citar veinte veces. Me pueden meter presa, pero no van a hacer que deje de decir lo que pienso", sostuvo ese día. En otro momento, ironizó señalando "como decía ayer una señora, que pedía que me habiliten de por vida para ocupar cargos públicos. La proscripción otra vez en la Argentina. Qué poco originales".

.

Fue entonces que Cristina propuso "conformar un gran frente ciudadano" opositor al gobierno macrista de entonces, y se refirió también el escándalo de los Panama Papers, que había trascendido esos días y en el que se conoció que Macri tuvo una sociedad offshore: "Los que estaban buscando la ruta de dinero K se encontraron con la ruta de dinero M", afirmó CFK.

Las incógnitas que quedan por develarse el jueves serían dos. Primero, si la concurrencia será comparable a la de hace cinco años y medio del kirchnerismo. Y segundo, si Macri hará un discurso como Cristina o si simplemente saludará para agradecer el respaldo y se marchará..