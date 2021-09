De cara a las próximas elecciones 2021, habrá quienes frente a la actual situación de pandemia por el coronavirus podrán ser exceptuados de su obligación ciudadana de presentarse a votar, tanto en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre, así como en los comicios legislativos de noviembre.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) determinó que estarán exceptuados de votar quienes se hayan contagiado de coronavirus o que sean contacto estrecho de un caso positivo de Covid-19, con el fin de evitar la propagación de la enfermedad.

De esta manera, los ciudadanos que tengan un PCR positivo confirmado, síntomas compatibles con Covid o hayan estado en contacto estrecho con alguien cursando la enfermedad y que, por lo tanto, no quieran sufragar, podrán tramitar el justificativo de no emisión del voto a través del portal web de la Cámara, en la sección de infracciones al acto electoral.

Además, también estarán exceptuados de efectuar el sufragio quienes tengan alguna enfermedad de base y por ser grupo de riesgo tengan indicación médica de no ir a votar, algo que deberán justificar con un certificado médico.

A su vez, si una persona no se presenta a votar, deberá presentar un certificado médico ante la Secretaría Electoral, con un tiempo de hasta 60 días después del día de la elección para poder justificar su ausencia.

Por su parte, si el votante se encuentra a más 500 kilómetros del lugar en donder debía emitir el sufragio, deberá presentarse a la comisaría más cercana y pedir un certificado que acredite la distancia.

¿Qué pasa si no voy a votar y no puedo justificar la ausencia?

Las personas que no hayan ido a votar y no hayan podido justificar su ausencia el próximo 12 de septiembre en las PASO, deberán pagar una multa de 50 pesos, en tanto que las personas que no se presenten a las elecciones generales de noviembre tienen que pagar 100 pesos si no justifican la ausencia.

Mientras no paguen la multa, quedarán registrados como infractores, lo que implica que no podrán hacer trámites durante un año ni obtener el pasaporte, mientras que quedarán durante tres años inhabilitados a ejercer la función pública.