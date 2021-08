El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, expresó, luego de conocer los resultados de las elecciones legislativas provinciales, que "es un orgullo poder decirle al país que en Salta no hay grietas", y aseguró que los dos frentes oficialistas, Unidos por Salta y Gana Salta, se quedaron con la mayoría de los cargos que se definían en las elecciones provinciales.



"Es un orgullo poder decirle al país que en Salta no hay grietas. Nuestra querida provincia hoy no se pintó de amarillo, ni de azul ni de celeste. Se pintó con el poncho salteño, que llevamos en el corazón, para decirle a todo el país que es necesario que trabajemos juntos", expresó el mandatario.



Sáenz habló desde el hotel Alejandro I, del centro de la capital salteña, donde se reunieron los dirigentes y candidatos de los dos frentes oficialistas que compitieron en los comicios desarrollados el domingo en la provincia.

Acompañado de los principales candidatos de ambos espacios y de los presidentes de los partidos que integraron esas alianzas, el gobernador agradeció a los salteños " por el acompañamiento" y, donde abrimos la puerta, los brazos y el corazón a todos los salteños de bien que quieran acompañarnos para sacar a Salta adelante", expresó, tras lo que afirmó que en toda su carrera " nunca necesitó ni pidió la bendición de un dirigente nacional".En este sentido, señaló que se conforma "con la bendición de los salteños y la de Dios, para que podamos salir adelante".

, aclaró, al resaltar que "la gente elige y hay que respetar a los que fueron elegidos. Acompañarlos, ayudarlos para que nos vaya bien a todos los argentinos, sí, pero también ponerse firme cuando los intereses de Salta se ven perjudicados por algunas normas centralistas".Tras aclarar que su oferta, el mandatario aclaró que de esa manera "dejábamos a muchos sin participar", por lo que con los frentes " dimos la posibilidad a todos los que querían presentar sus propuestas en cada rincón de la provincia"."Y fueron los salteños los que determinaron que,

Finalmente, expresó: "Cómo no estar agradecido con los salteños, después de un año y medio de trabajo, de esfuerzo, de compromiso, poniendo el alma contra la pandemia para poder salir adelante".El candidato de Unidos por Salta,, mientras que, en la categoría a diputados provinciales del mismo departamento Capital, el candidato más votado fue, con el 20,51% de los sufragios.En cuanto a los, quienes serán los responsables de trabajar en la reforma parcial de la Constitución provincial durante los próximos tres meses,

Hoy podemos decir que nace un nuevo movimiento en Salta, un movimiento provincial donde abrimos los brazos a todos los que quieran acompañarnos para sacar a la provincia adelante. Este grupo de hombres y mujeres va a trabajar unido para mejorar la calidad de vida de los salteños. pic.twitter.com/yYyJ1QRLOM — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) August 16, 2021

Durante la jornada electoral, que se desarrolló con normalidad, el 60,20% del padrón se volcó a las urnas de un total de 1.052.535 personas que estaban habilitadas para sufragar. Siete frentes, 26 partidos y 36 agrupaciones municipales compitieron en las elecciones provinciales, con 1.017 listas presentadas y un total de 10.676 candidatos.



El sistema de Boleta Única Electrónica permitió saber, apenas dos horas y medias después de cerrados los comicios, el resultado del escrutinio provisorio. Por este turno electoral, en Salta fue derogada la ley 7697, de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), por el costo económico, la situación sanitaria derivada de pandemia de coronavirus y la necesidad de revalorizar los partidos políticos.