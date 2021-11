A menos de dos semanas para las elecciones legislativas del 14 de noviembre, la candidata a diputada nacional Victoria Tolosa Paz sostuvo que el oficialismo es "consciente" de que la sociedad "no la pasa bien", aunque reclamó "no volver para atrá. y avanzar hacia un proyecto de desarrollo para transformar esta realidad". "No tomamos medidas para dar vuelta la elección, sino para dar vuelta la realidad de los hogares, de los empresarios y los trabajadores", subrayó la postulante del Frente de Todos.

En ese contexto, Tolosa Paz se mostró confiada en que a las elecciones generales concurrirá a las urnas un mayor porcentaje de la población que en las PASO, al considerar que "habrá más participación". "Las medidas que fueron tomando el Presidente (Alberto Fernández) y el gobernador (Axel Kicillof) como el congelamiento de precios y la recomposición del salario fueron muy bien recibidas por el ciudadano de a pie y el trabajador", destacó.

"Quienes tienen comercios, quienes se dedican a la gastronomía, cultura, espectáculos y salones de eventos, ya empiezan a percibir la recuperación económica. Es algo que tiene mucha fuerza. Por supuesto que en un mes no se van a recomponer 18 meses de pandemia (de coronavirus). Hubo sectores muy dañados, pero la gente está palpando hacia dónde va este proyecto político, que busca recomponer salarios, jubilaciones y quiere que este país produzca cada vez más", afirmó la candidata a legisladora.

En ese sentido, Tolosa Paz sostuvo que hay ciudadanos que quizá no están conformes con el presente, "pero no quieren ir para atrás".

"Hay una posición de escucha de parte nuestra de ir solucionando los problemas porque nos interesa poder transformar la Argentina. Debe haber consenso y acuerdo con la oposición sobre cómo levantar a la Argentina en base al trabajo, la producción, la inversión, el desarrollo y la generación de puestos de trabajo", remarcó.

Y agregó: "Del otro lado, piensan que deben volver las políticas económicas que ellos llevaron adelante. Asusta no sólo al trabajador, sino al empresario que invierte en una planta de producción, pero le dicen que quizá en dos años cambia el rumbo político y le abren la importación".

Además, expuso que en el contexto actual, el peronismo cree "en las leyes que van a propiciar inversiones, producción y puestos de trabajo porque vinimos a crear millones de puestos de trabajo".

"Esta candidata quiere trabajar para que a cada hogar le quede claro cuál es el rumbo que tiene el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de KIrchner. Queremos decir qué vinimos a hacer, qué estructura queremos reconstruir, cómo vamos a resolver el problema de la deuda, qué inversiones estamos consiguiendo porque queremos reconstruir la Argentina", cerró.