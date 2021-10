Victoria Villarruel tiene 46 años y es abogada. A propuesta del economista Javier Milei ocupa el segundo lugar en la lista de de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Es por eso que ya desde principios de agosto, con el comienzo de la campaña para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), Villarruel acompaña a Milei en cuanta actividad proselitista se lleve adelante en territorio porteño.

Si en las elecciones legislativas del 14 de noviembre se repitieran los resultados de esas primarias, en las que la agrupación logró el tercer puesto en CABA con el 13,66 por ciento de los votos, Vilarruel accedería a una banca en la Cámara baja por cuatro años a partir del próximo 10 de diciembre.

Crítica al concepto de "Terrorismo de Estado"

Previo a su ingreso formal a la política partidaria y electoral, ha tenido cierta militancia pública enfrentando al concepto de "Terrorismo de Estado", porque lo considera "una categoría política" que tiende a establecer distintas categorías de terrorismo, algo con lo que ella no esta de acuerdo. "Es una expresión desafortunada sino también confusa", ha señalado más de una vez.

Segun ella misma ha contado, ya habia sido convocada en 2019 a integrarse en algún puesto electivo con el sector que lidera el ex militar y veterano de Malvinas Juan José Gomez Centurión, con quien compartió algunas actividades públicas pero nunca llegó a integrarse en ese espacio llamado NOS.

.

No obstante, con Gomez Centurión comparte la postura de que hay una injusta diferenciación entre los crímenes cometidos por las fuerzas militares y de seguridad, en especial durante la última dictadura civico militar de 1976 a 1983, que con los actos terroristas de diversas organizaciones, en especial Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que también se cobraron muchas vidas.

En esa misma línea de pensamiento, ya en su rol de candidata Villarruel enfocó su discurso en las víctimas de esos hechos y remarca que son las únicas no reconocidas por el Estado. “La víctima es la misma. Los derechos humanos son para todos. Después se hacen las diferencias. No podés castigar a la víctima porque no la mató el Estado”, ha recalcado cuando la consultaron al respecto.

Un proyecto que generará gran polémica

Este posicionamiento frente a los hechos de la decada de 1970 en la Argentina ha llevado a la posible futura legisladora nacional a plantear la idea de una "memoria completa". Es decir que asi como se recuerda y condena la represión ilegal de la dictadura, se haga lo propio con los crímenes de las organizaciones guerrilleras. Piensa llevar un proyecto de ley con esa impronta a la Cámara de Diputados, algo que, de concretarse, seguramente generará encendidas polémicas en el Congreso.

Cabe indicar que esta línea de pensamiento identifica a Villarruel desde su condicion de fundadora y presidente del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), entidad que se conformó legalmente en 2006.

.

Desde entonces, Villarruel recabó testimonios de las víctimas de Montoneros y el ERP. Con el material reunido escribió dos libros, además dio conferencias y se involucró en varias discusiones sobre la cifra de 30.000 desaparecidos, que por supuesto considera falsa y muy superior a la real. Como es lógico de suponer, su discurso es repudiado por familiares de las víctimas de la última dictadura, que lo asocian a la llamada "teoría de los dos demonios".

Por último cabe destacar que esta dirigente también tiene una buena relación a nivel internacional, más precisamente con el partido de ultraderecha española Vox. Es amiga de Javier Ortega Smith, el número dos de ese sevtor en crecimiento en España, y por su intermedio llegó a conocer a Santiago Vascal, el presidente del partido. También tiene vínculo con esa agrupación.