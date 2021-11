La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, destacó en relación a los resultados en las elecciones legislativas del pasado domingo que "en la Ciudad de Buenos Aires había una mayor expectativa" en relación a la cantidad de votos que sacó la lista que encabezó la diputada electa María Eugenia Vidal por Juntos por el Cambio en territorio porteño.

"Puede haber habido una expectativa mayor en la ciudad de Buenos Aires, en el resto del país el festejo de Juntos por el Cambio fue total y absoluto", apuntó Bullrich, este miércoles en diálogo con Radio La Red.

En ese sentido, la ex ministra de Seguridad de la Nación durante el gobierno macrista enfatizó que "la expectativa" que tenían desde la coalición en la Ciudad "era superar el 50%" de los votos, y no el 47% de los sufragios que finalmente obtuvo Vidal en ese distrito.

Bullrich había querido antes de presentarse las listas para estas elecciones de medio término ser candidata a diputada nacional en la Ciudad por Juntos por el Cambio, aunque finalmente declinó su candidatura y se bajó de la competencia frente a Vidal, que contaba con el apoyo del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y de la estructura partidaria del PRO.

En los comicios legislativos del último domingo, tras tener escrutadas el 99,41% de las mesas, la ex gobernadora bonaerense logró el 47,01% de los votos, lo que la ubicó por debajo de su actuación durante las primarias del 12 de setiembre, en las que había obtenido el 48,84% de los sufragios.

Por su parte, Bullrich se refirió a la postura presentada desde el oficialismo en torno a los resultados en la provincia de Buenos Aires, al hablar de "un empate técnico" entre Juntos y el Frente de Todos, tema sobre el que planteó: "No hay que confundir lo que puede haber pasado en un distrito con la realidad nacional, no me parece trasladable".

A su vez, la presidenta del PRO se diferenció del ex presidente Mauricio Macri, quien consideró que los próximos dos años de gobierno del Frente de Todos serán un período "de transición".

"La palabra transición no corresponde en un momento como este porque no hay una transición. No pongamos la idea de una especie de ingobernabilidad porque no va a pasar", subrayó Bullrich, mientras que aseguró que desde su coalición serán "una oposición institucional y republicana".

De cara a lo que viene, Bullrich se refirió a los resultados obtenidos por los candidatos liberales Javier Milei y José Luis Espert en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, tema sobre el que remarcó la posibilidad de sumarlos en un futuro a su espacio político.

"Prácticamente en todo el país los libertarios estuvieron adentro de Juntos por el Cambio. En el único lugar donde no estuvieron fue en la Capital y en la Provincia. No nos pueden poner en el lugar de ´con este se habla, con este no se habla´, porque achican nuestra posibilidad de futuro", analizó la presidenta del PRO.

Por último, consultada sobre el acto que realiza el Frente de Todos por el Día de la Militancia, consideró que "militantes no solamente son aquellos que están en el justicialismo" y los acusó de "apropiarse de un día así".

