El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, criticó al Gobierno nacional por los festejos que se realizarán el próximo miércoles en Plaza de Mayo para celebrar el Día de la Militancia y resaltó que los resultados del pasado domingo en las elecciones legislativas no dan lugar "a la interpretación".

"Hay que mirar la evidencia y el dato es contundente: nosotros ganamos y ellos perdieron, no tiene mucha más interpretación", enfataizó Rodríguez Larreta, en el marco de una conferencia de prensa que dio junto a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, realizada en una escuela de Palermo

Al respecto, Rodríguez Larreta agregó que le resulta "extraño que vayan a festejar una derrota", por el Día de la Militancia.

En ese sentido, apuntó que esta actitud de Gobierno le "preocupa porque eso supone no reconocer la derrota y que no van a cambiar, cuando la gente le pidió a los votos que cambien el rumbo. que basta de inseguridad, que basta de escuelas cerradas, que se trabaje en un plan económico".

"Uno tiende a pensar que no lo van a cambiar. Esa es la gran preocupación, que no cambien. Me preocupa lo que viene después. La gente gritó por un cambio", subrayó el jefe de Gobierno.

Por su parte, Rodríguez Larreta se diferenció del ex presidente Mauricio Macri, quien había hablado sobre una "transición" hacia las elecciones generales de 2023.

"No hay ninguna transición, tenes un gobierno elegido hasta diciembre de 2023. Todavía no vimos los proyectos del Presidente. Todo se va a dar en el Congreso, que es donde corresponde", expresó Larreta en relación al tema.

En torno al resultado electoral, el jefe de Gobierno destacó que ganaraon "ampliamente con dos millones de votos más que el oficialismo y más de 9 millones de votos".

"En 2019 habíamos perdido la provincia de Buenos Aires por 14 puntos y hoy la ganamos. Lo mismo en Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos. 13 de 24 provincias con el 42% a nivel nacional. Llevamos tres elecciones con más del 40%", enfatizó, en tanto que valoró que habrá una "mayor paridad en Diputados".

Covid: cambios en el protocolo en las escuelas

La conferencia de prensa realizada por Larreta y Acuña fue para anunciar los cambios que se producirán en el protocolo sanitario en las escuelas, en donde a partir de este martes dejará de ser obligatorio el uso de barbijo en las aulas para todos los alumnos de hasta el primer ciclo de primaria.

La medida incluye niñas y niños de nivel inicial (jardín de infantes) y para primer ciclo de primaria (primer, segundo y tercer grado).

"Esta decisión es posible gracias al esfuerzo de cada uno de ustedes", indicó Rodríguez Larreta durante el anuncio en el indicó que la medida responde a la situación sanitaria favorable y tiene como objetivo "mejorar alfabetización" de chicas y chicos.

