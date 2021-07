El Frente de Todos presentó sus listas de precandidatos a diputados nacionales en la Ciudad de Buenos Aires y también en la Legislatura porteña, en donde habrá interna entre dos listas de la coalición que gobierna el país.

En primer lugar, el legislador Leandro Santoro, la periodista Gisela Marziotta y el economista Carlos Heller quedaron confirmados como los tres primeros nombres en la lista de precandidatos a diputados del Frente de Todos que quedó oficializada en la ciudad de Buenos Aires.

Completan la lista la legisladora Lorena Pokoik en cuarto lugar y otro economista, Matías Tombolini, como quinto, entre los principales precandidatos.

A ellos les tocará competir contra la interna que presentará Juntos por el Cambio, que tendrá a la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, al ex ministro de Economía, Ricardo López Murphy y el ex secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, encabezando tres listas separadas dentro de esta coalición.

Sin embargo, donde no pudo lograr el Frente de Todos la unidad es la presentación de los precandidatos a la Legislatura porteña, en donde estará por un lado que encabezará el defensor del Pueblo y sindicalista Alejandro Amor, seguido por Victoria Montenegro y Juan Modarelli, y por otro el espacio Compromiso Federal.

El Presidente de Compromiso Federal Gabriel Mariotto y el Presidente de Compromiso Federal CABA Mariano Pinedo junto a la Dra Gabriela Piovano, candidata a legisladora porteña de Compromiso Federal dentro del Frente de Todos.@gabmariotto @MarianoPinedo @gabrielapiovan2 pic.twitter.com/QolQff8q6b — Compromiso Federal (@CompromisoFed) July 22, 2021

En ese sentido, el ex gobernador bonaerense Gabriel Mariotto decidió el armado de su propia lista en ciudad dentro del Frente de Todos y presentó como precandidata a legisladora porteña a la infectóloga Gabriela Piovano.

"Qué loco. Hace dos noches pensaba que cerraban ya las listas y no me había llamado nadie. Y esta mañana me encuentro con la idea de Mariotto que es coincidente en un análisis: la necesidad de ampliar las bases de nuestro espacio con el objetivo de profundizar el proyecto", sostuvo Piovano sobre su candidatura en su cuenta de Twitter.

Al respecto, el periodista Paulino Rodríguez sostuvo en su cuenta de Twitter que Mariotto había rechazado ir como candidato a diputado, en un desplante al ministro del Interior, Wado De Pedro.

#CierreDeListas Mariotto rechazó ser candidato en el número 22 de la lista. “Tranquilo Wado, para mí es una degradación. Agradécele a los compañeros y si está en el ánimo de ustedes podemos aportar a alguien de nuestro espacio allí. Pero yo no estoy de ánimo para ir de relleno”.. — Paulino Rodrigues (@paulinor76) July 24, 2021

"Tranquilo Wado, para mí es una degradación. Agradécele a los compañeros y si está en el ánimo de ustedes podemos aportar a alguien de nuestro espacio allí. Pero yo no estoy de ánimo para ir de relleno", apuntó el comunicador, en torno a lo que habría sido la charla entre Mariotto y De Pedro.