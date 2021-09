En las últimas elecciones, las redes sociales se han vuelto caballitos de batalla para los candidatos, ya que son una forma rápida y económica de acercarse a los votantes. Sin embargo, también constituyen un arma de doble filo y Patricia Bullrich lo vivenció esta semana en Twitter.

El usuario @Mugrecitah, compartió uno de sus afiches de campaña, con una particularidad, estaba mal pegado y le hacía una forma curiosa a su rostro. En algunos casos, como se trata de carteles tan grandes, salen de las imprentas por partes y luego al pegarlos tienen que "armar el rompecabezas" y hacerlo coincidir, aunque no siempre sale bien. Otro de los problemas comunes también tiene que ver con el tamaño del póster ya que al ser de grandes dimensiones se dificulta el pegado y quedan arrugas indeseadas.

Esta vez, le falta una parte del bozo a la Presidenta del PRO, por lo que termina pareciendo como si no tuviese dentadura, avejentándola. "Me encontré un afiche de Ñatricia Ñullbich", escribió la usuaria en el tuit junto a la imagen.

Me encontré un afiche de Ñatricia Ñullbich pic.twitter.com/cN7pTIrGRK — Emilse ❤️�� (@Mugrecitah) September 7, 2021

A qué se postula Patricia Bullrich

Al conocerse la precandidatura a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, de María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich decidió dar un paso al costado y anunciar que no formaría parte de las legislativas de este año. La ex gobernadora va por la lista Juntos Podemos Más, se trata de una alianza entre Juntos por el Cambio con las nóminas de Adelante Ciudad, que lidera Adolfo Rubinstein, y de Republicanos, que encabeza Ricardo López Murphy.

"He tomado una decisión y quiero que la conozcan: de aquí en más, dedicaré mis horas, mi experiencia, mi esfuerzo, mi razón, mi sentimiento y mi acción a trabajar por dos grandes objetivos que, estoy persuadida, son centrales entre las preocupaciones y los anhelos de nuestros compatriotas, de nuestra gente. Como Presidenta del PRO recorreré cada rincón del país para que, en esta próxima elección de medio término, logremos la mayoría legislativa que los argentinos necesitan para asegurarse de que podrán vivir en un país con República, con una democracia competitiva, con oportunidades para cada ciudadano", escribió en una carta que compartió en Twitter.

Por otra parte, apoyó a Vidal y al resto de los candidatos del partido. "La elección parlamentaria nos pone frente al desafío de no permitir que nuestra Constitución sea letra muerta. Para lograr este propósito voy a declinar la posibilidad de ser candidata en los próximos comicios. Estoy segura de que -para esa elección- no soy imprescindible, ya que contamos con excelentes candidatos en todo el país. Yo decido no ser candidata para potenciar mi responsabilidad y mi compromiso político", agregó.

Finalmente, dejó abierta una puerta para las elecciones presidenciales. "Por eso apuesto al 2023. Apuesto a llegar a cada hogar de nuestra Argentina y llevar una propuesta innovadora, que abracen con entusiasmo millones de ciudadanos, hartos y agobiados por lo que nos pasa como país. Quiero que, de norte a sur y de este a oeste de nuestra nación, se sepan escuchados. Quiero que sepan que la política, tal como la entiendo y la ejerzo, sabe cómo representarlos", sentenció.

