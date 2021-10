Tras los resultados de las PASO 2021, los candidatos porteños para la Cámara de Diputados tendrán su primer debate televisivo esta noche a las 22. La contienda tendrá cara a cara a María Eugenia Vidal de Juntos por el Cambio con Leandro Santoro del Frente de Todos, también a la representante de la tercera fuerza por el nivel de votos obtenidos, Myriam Bregman del Frente de Izquierda y de los Trabajadores y al de la cuarta, Javier Milei de Avanza Libertad. Serán cuatro ya que el quinto en superar el piso requerido en las primarias legislativas avisó que se ausentará.

La representante del macrismo se propone mejorar la buena marca de las PASO de septiembre donde se quedó con la mayoría de los votos. Vidal le ganó la interna en la que competía con Ricardo López Murphy y Adolfo Rubinstein. De repetirse el resultado, la lista porteña de Juntos por el Cambio será la que más bancas obtenga en el Congreso por la ciudad de Buenos Aires.

En segundo lugar, quedó el representante del oficialismo nacional de la coalición Frente de Todos. El peronismo también apuesta a mejorar su marca del 25% al que llegó sin interna en las primarias. Aportarán como siempre al debate la dirigenta de la izquierd. y el dirigente republicano. Hubo un quinto lugar, cuya boleta estará disponible en los comicios generales del 14 de noviembre, aunque no participará del debate de hoy.

La semana que viene será también el turno de los candidatos bonaerenses, a la fecha, están todos confirmados para el desafío televisivo que está agendado para el miércoles próximo.

.

¿De qué va a hablar Vidal en el debate?

Una de las propuestas de Vidal es la derogación de la ley de alquileres.





La postulante de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, puso el énfasis durante su campaña en la recuperación educativa y comercial pospandemia, y respaldó el plan del gobierno porteño para incrementar las viviendas residenciales en la zona del microcentro porteño. Es posible que esta noche se exprese en esa línea con hincapié en la derogación de la ley de alquileres, otro proyecto que resaltó en sus últimas conversaciones con la prensa.



Vidal, antes y después de las PASO, viene llevando adelante una campaña de "bajo perfil", con visitas a comerciantes, estudiantes y pymes porteñas. "No podemos darnos el lujo de descuidar la educación. Queremos que los chicos que perdieron contacto con la escuela recuperen esas clases, incluir por ley a las familias en el debate educativo e implementar la evaluación educativa nacional obligatoria", indicó Vidal al expresar algunas de sus propuestas.



"Proponemos llevar al Congreso medidas para que (los jóvenes) tengan prácticas profesionales, oferta laboral, monotributo gratuito por un año y lo que haga falta para acompañarlos", indicó.



Al enumerar sus iniciativas hacia las pymes, la candidata de Juntos por el Cambio indicó: "Vamos a apoyarlos con propuestas concretas para que puedan seguir generando empleo: un plan claro en el tiempo sobre cómo va a abrirse el país, regularización del tipo de cambio, baja de cargas al trabajo y que por cada nuevo empleo que generen, no paguen impuestos al trabajo".

.

¿Cómo se preparó Santoro para el debate con Vidal, Bregman y Milei?

Santoro propone más espacios verdes y combatir la especulación inmobiliaria.

El candidato del Frente de Todos (FdT), Leandro Santoro, preparó el debate con el psicólogo y escritor Jorge Alemán y entre otros asesores, propuso, al visitar el Barrio 31 de Retiro, "mayor participación (de los vecinos) en la reurbanización de su barrio" y "acceso a viviendas dignas".



Otro de los temas de campaña de Santoro fueron las denuncias sobre la "especulación inmobiliaria" del Gobierno porteño y la necesidad de incrementar los espacios verdes en la Ciudad.



Santoro comentó que "el Gobierno porteño cuenta como espacios verdes los cementerios de Chacarita y Recoleta" y abogó por una Ciudad "que priorice las necesidades de los ciudadanos sobre la especulación inmobiliaria" en un claro posicionamiento ante los proyectos de Costa Salguero y Costanera Sur que impulsa el Ejecutivo capitalino.



"Sí a las plazas, sí a los parques, sí a los espacios verdes", dijo Santoro, quien mantuvo reuniones con vecinos, como en el caso de Villa Ortúzar, que se están organizando para frenar la construcción de torres en todo el barrio.



Los barrios del sur también fueron una de las prioridades en la agenda de Santoro, quien visitó junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el de Transporte, Alexis Guerrera, la obra de extensión del viaducto de la línea Belgrano Sur que llegará hasta Constitución.

.



También eligió Santoro el sur de la Ciudad para el relanzamiento de su campaña, con un acto en Villa Lugano.



El asesor presidencial también se pronunció a favor de respaldar la ley de Etiquetado Frontal de alimentos para "dar información al consumidor" y propone otorgar incentivos al desarme, al alertar que, en la Ciudad, "la mitad de los homicidios dolosos se producen con armas de fuego". Y además promoverá iniciativas de Seguridad Urbana y regionalización del combate al delito complejo.

Myriam Bregman debatirá sobre trabajo genuino y un plan de viviendas

Se espera un debate intenso entre Bregman y el republicano Javier Milei.





Por el lado de la candidata del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, se preparó para el debate de esta noche con el dirigente del espacio Christian Castillo.



Bregman basó los discursos de su campaña y sus propuestas en un rechazo a una eventual reforma laboral, impulsar ampliación de derechos para las mujeres y la construcción de viviendas populares.



"Es urgente la construcción de un plan de viviendas que, además, podría generar miles de puestos de trabajo genuino. Será uno de los primeros proyectos que presentaremos si conquistamos una banca en el Congreso", anticipó la legisladora.

.

Javier Milei en el debate insistirá con "terminar con la casta política"

El libertario Milei propone reducir regulaciones laborales y bajar impuestos.





El candidato de "Avanza Libertad", Javier Milei, intentará diferenciarse en el debate de JxC, y si repite el esquema de su campaña basará su discurso en economía y seguridad. Igualmente, en las últimas semanas reconoció que mantiene buena relación con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.