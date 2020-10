La ex diputada nacional, Elisa "Lilita" Carrió volvió a tener una aparición pública en el programa de televisión PPT, que conduce el periodista Jorge Lanata, tras permanecer lejos de los reflectores mediáticos.

Carrió se refirió a la coyuntura nacional y dejó entrever sus pareceres respecto a la situación que vive el país: "La principal característica, si se pudiera reducir el mal de la Argentina, es la violencia".

Asimismo, se refirió al presidente Alberto Fernández, asegurando que su gobierno es "una ficción" y lo que realmente existe "es Cristina (Kirchner), el cristinismo, el kirchnerismo". En esa tónica, la ex funcionaria manifestó que "no puede haber un solo liderazgo en la presidencia. Si hay un solo liderazgo en la presidencia, no hay presidencia".

"Lilita" también apuntó contra sus ex compañeros de partido: "Cristina no fue presa porque el gobierno de Cambiemos no quería que se haga justicia", al mismo tiempo que se excluyó de esa decisión, garantizando que "la construcción oportunista del amigo-enemigo estaba asesorada por (Jaime) Duran Barba", y que ella "nunca" creyó "en eso".

Por último, habló del escándalo en la Cámara de Diputados con el legislador Juan Ameri, diciendo "si yo estaba el día que ese señor que mamaba de una chica, yo me infartaba".