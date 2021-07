La carrera hacias las elecciones legislativas de este año arrancaron con fuerza, y una de las principales referentes políticas del arco opositor, Lilita Carrió, tuvo duras frase contra el neurólogo Facundo Manes, dejó conceptos sobre Juntos por el Cambio y también tuvo tiempo para hablar sobre el actual gobierno, el kirchnerismo y otros temas políticos.

Consultada sobre la profundización de peleas que se viene observando entre miembros de Juntos por el Cambio y posterior postulación de Facundo Manes como precandidato a diputado nacional por la UCR, a quien trató de “mentiroso y mitómano” por haber dicho que le había ofrecido la vicepresidencia en 2015, la fundadora de Coalición Cívica dijo que le respondió al neurólogo porque "primero, porque siempre hago eso. Segundo, porque amo la verdad. Como diputada nacional, jamás he querellado a nadie, incluso por discriminación, porque era gorda o era loca. Hubiera ganado toda la plata del mundo. Ahora, la verdad es la verdad sobre los hechos, entonces lo que no podemos discutir son determinados hechos, pero lo que sí podemos discutir es la opinión sobre esos hechos. Y ahí hay libertad de opinión. Cuando los hechos se falsean en lo minúsculo quiere decir que la persona no es confiable en lo mayúsculo. Soy fundadora de Juntos por el Cambio y por eso no estoy dispuesta a que se mienta. Y no estoy dispuesta a que nadie discuta hechos porque hemos sobrepasado los niveles de la mentira a nivel nacional. A nosotros, en la Argentina, nos ha matado la mentira, la falta de autenticidad, de sinceridad, la distorsión de los hechos. Por eso el tema no es Manes, sino la verdad".

La ex diputada agregó que "voy a denunciarlo y ya instruí a mis abogados. No voy a tolerar más. Porque el nuevo contrato moral de la Argentina, que es un estado de la conciencia, del espíritu, está escrito desde agosto del 2002. No es que se firma, no van políticos hipócritas a firmar un documento, sino que es un estado de la conciencia colectiva. Lo explico en mi artículo fundante del partido, donde digo que el peor problema de la Argentina es la violencia. Y una de las formas de violencia es la violencia de la palabra. Y dentro de la violencia de la palabra, la falta de verdad. Cuando yo escribí ese contrato moral puse que una de las condiciones era no robar, no mentir y no votar contra los pobres, que son prohibiciones para que exista el otro".

Lilita Carrió: relación con Mauricio Macri

Si hay algo a destacar es que la relación que siempre tuvo Lilita Carrió con el ex presidente Mauricio Macri fue buena, a pesar de algunos roces por ciertas decisiones tomadas por el ex presidente de Boca Juniors. Respecto a esto, la política dijo a Infobae que "Macri cometió muchos errores, que los hemos discutido los dos a los gritos y después terminábamos comiendo, pero no el de faltarme a la verdad. De hecho, nosotros hicimos el acuerdo porque nos dijimos muchas verdades, porque le confesé lo que pensaba de su padre, de todo".

Y respecto a su relación actual, agregó que "volvimos a empezar, retándonos, gritándonos, pero bien. Por eso a me gusta la relación con Mauricio, porque es muy sincera. Una vez me tuvo que pedir disculpas porque me faltó el respeto y después me dijo: “¿Por qué te falté el respeto?”. “Ahora no me acuerdo porque tengo mala memoria”, le contesté. La verdad es que yo sostuve su gobierno. Estuve cuando perdimos las internas y yo salí a decir “todavía podemos remontar”, sola porque no me quiso acompañar nadie. Yo se lo venía avisando, le decía “tenés que salir a las provincias, la gente te espera, el que está operando mal es (Rogelio) Frigerio”. Frente a ese resultado (de las PASO) estuvimos una semana para que él se recompusiera, con Juliana (Awada), con todos, para que él asumiera que lo habían engañado incluso con las encuestas, y ahí empezamos a ganar puntos. Yo estoy segura de que ganábamos la Nación si hubiéramos tenido todos más compromiso desde el mes de marzo".

Diego Santilli y María Eugenia Vidal son las nuevas apuestas que tiene la oposición para quedarse con las elecciones legislativas de noviembre en la provincia de Buenos Aires, algo que compartió la ex diputada al sostener que "en provincia tengo mis esperanzas puestas en Santilli. Tiene corazón y lo conozco desde hace muchísimos años. En la relación humana es un capo y tiene una capacidad ejecutiva impresionante: le pedís una cosa y enseguida te la resuelve. Era como María Eugenia, que cuando era vicejefa del gobierno porteño y yo le decía a Macri que lo iba a denunciar porque se inundaba o estaba sucio mi barrio, la llamaba a ella y en el acto se resolvía el problema. Apuesto por ellos y, además, tenemos una amistad política con gente extraordinaria de la Coalición Cívica como Paula Oliveto, Juan López o Fernando Sánchez. Son buenas personas, expertos en Derecho y mucho más prudentes que yo porque soy una bestia. Son una versión muy perfeccionada de mí".

Otro de los bastiones de Juntos por el Cambio es el actual jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con quien mantiene una buena relación y hasta se animó a darle algunos consejos: "Le saqué los discursos. Era muy tronco porque es muy tímido y ahora está hecho un junco, como le digo yo. Cuando uno quiere ser perfecto, a veces se empaqueta. Domina la ciudad de Buenos Aires de una manera impresionante y domina el conurbano, y sabe trabajar en equipo, desde la cinco de la mañana hasta las nueve de la noche. Yo le digo “El peluquero” porque te da turno para hablar: la secretaria me pregunta si puedo llamarlo a las tres menos cuarto. ¡Y yo qué miércoles sé qué voy a estar haciendo a las tres menos cuarto si yo nunca fui a la peluquería porque me daban turno! Ahora ya aprendió que me tiene que atender y si me da turno no puedo".

Elisa Carrió se reunión con María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta (Twitter).

Con relación a una futura candidatura de algún puesto en la política, la ex diputada confesó de forma contundente que "tengo la misma edad que los que dicen que son de una nueva generación, porque ahí hay algunos viejos. Yo tengo 64, con lo cual estoy muy cerca de los de la renovación. Ahora me declaré vieja outlet, es decir vale menos de un dólar, pero estoy feliz y voy a estar feliz con muchísimos amigos y con mi familia. Y si me muero también voy a estar feliz porque creo en la otra vida y creo en Dios antes que nada en el mundo. Viví la vida, muy bien vivida, con todos los errores, las adversidades, la impotencia, y me encanta ser la peor de todas, es un papel exacto para mí. No quería no ser correcta, ya lo viví en mi casa. Amo la incorrección".

Lilita Carrió: opinión sobre el gobierno

Carrió tuvo una serie de párrafos para hablar sobre el actual gobierno de Alberto Fernández y la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, con quien mantiene una vieja rivalidad de años. Cuando fue consultada sobre si este es un gobierno de científicos, la fundadora de Coalición Cívica argumentó que "¡Un gobierno de científicos! Es para llorar de la risa. ¿Saben quién decía que eran un gobierno de científicos? La mujer de Ceaușescu, que se llamaba Elena, que estudió ingeniería en esas facultades que dan diplomas gratis y después empezó a rodearse supuestamente de intelectuales y de científicos que eran amanuenses. Parecido a lo de Cristina. Entonces cuando se dice esto de científicos a mí me hace acordar a Elena, que es el caso de la mentira construida paso a paso. Como el caso de Cristina, que dice ser una intelectual y es una persona que habla con aparente autoridad de cosas que no sabe en absoluto. Si yo dijera que soy la mayor especialista en obra pública que tiene la Nación, entonces ustedes van a decir: ¿Carrió está loca? En cambio, a Cristina nunca le dijeron eso y podía hablar de todos los temas. Eso le pasaba a Elena. Rumania fue el ejemplo de un matrimonio que mintió".

Finalmente y requerida por un posible triunfo del kirchenerismo en las próximas elecciones de noviembre, Carrió dijo que el mismo "significaría la toma definitiva de la Justicia, del Ministerio Público, y la impunidad para todos los hechos, que ya se está operando igual. Vamos a tener que revisar muchas cosas. Hay cosas en la Justicia que realmente son terribles, como que hagan la audiencia del pacto con Irán en el día del atentado a la AMIA. No lo puedo creer: o son muy ignorantes los miembros de una cámara oral, al punto de no saber qué día ocurrió el hecho más terrible de la historia argentina, o tienen mala fe. Es como cuando el ex ministro de Cristina que era amigo mío, (Héctor) Timerman, no podía desconocer que el día en que hacía el pacto con Irán era el día del Holocausto, y lo estaba firmando con Irán, cuyo presidente era un antisemita total. Estas cosas de la historia denotan la banalidad del mal. Prefiero creer que son estúpidos, pero los estúpidos pueden producir el mal. No podemos ser estúpidos, tenemos un deber de elevar nuestra conciencia como humanidad porque en la estupidez han arrebatado las clases medias, en la ligereza hemos sido arrebatados de nuestra cultura, de nuestras escuelas, de nuestras universidades. Yo le digo a la gente: “Mire, vaya a votar por usted misma, no porque yo esté haciendo campaña, depende de su conciencia”.