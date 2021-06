Elisa Carrió volvió a apuntar contra la administración de Alberto Fernández y en este caso, todos los dardos fueron para Cristina Kirchner. “Trabaja para Sputnik”, afirmó la líder de la Coalición Cívica durante una entrevista.

“La alianza política con Rusia la hace Cristina. Ella trabaja para Sputnik. (…). Por eso es Richmond, esposo de su íntima amiga, quien producirá la vacuna”, expresó en relación al empresario farmacéutico Marcelo Fuigeiras, quien se encargará de la producción de la Sputnik VIDA, la versión local de la vacuna contra el Covid.

Para la ex candidata presidencial, el ejecutivo primero intentó con AstraZeneca. “El primer negocio [del Gobierno] era con Hugo Sigman, íntimo amigo del poder”. Pero como sus vacunas no llegaron a la Argentina, “hubo una cierta de estafa”, agregó.

Putin es un psicópata, envenena a sus opositores, viola los Derechos Humanos, es cruel”, declaró Carrió.

Carrió no se mojó la lengua ya siguió acusando a la ex presidenta de tener la última palabra en lo a vacunas respecta. “Hay una interna en el poder por Sputnik y AstraZeneca. Ginés González García negociaba por Pfizer pero Cristina lo vetó. No es casual que Cecilia Moreau ponga la palabra ‘negligencia’, que justo es la que no quería Pfizer en la ley de vacunas”, explicó.

También se refirió a las supuestas relaciones de la ex primera dama con el régimen iraní. “Cristina hace el pacto con la inteligencia iraní para dejar sin acusados al juicio por la AMIA. Por eso hace una triangulación con Venezuela para el desarrollo a Irán del uranio enriquecido. (…) Rusia está penetrando con la vieja KGB, a través de Cuba y Venezuela, y todas estas dictaduras semisocialistas o semidemocracias a tomar parte del continente”, aseguró.

Luego fue preguntada sobre la videoconferencia que mantendrán mañana Alberto Fernández y Vladimir Putin. La dirigente no dudó, “es la geopolítica que viene”.

"El fascismo fue un carácter. Es el que no tolera la crítica, la oposición, el que no quiere justicia. Putin es un psicópata, envenena a sus opositores, viola los Derechos Humanos, es cruel", declaró en referencia al presidente de la Federación Rusa y sentenció: "Quieren hacer creer que hay un nuevo comunismo y socialismo que es todo una mentira".