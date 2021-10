Elisa Carriófue dada de alta tras sufrir una descompensación el pasado viernes mientras se encontraba en Mar del Plata debido a actividad de campaña, sumado a un “descansito”. El percance se dio cuando estaba cenando con un par de amigas, que al ver que no se encontraba bien, decidieron ingresarla al Sanatorio Belgrano. Al salir de allí, declaró que se encontraba en buenas condiciones y “descansando”.

Según trascendió, habría tenido malestares y problemas para respirar en el local gastronómico. Una vez en el centro de salud, los médicos que la revisaron decidieron que lo mejor para su salud iba a ser pasar la noche en el lugar, para mantenerla en observación y hacer un seguimiento de su evolución. Según fuentes médicas, se trata de un tipo de cuadros común en personas fumadoras, el cual resulta ser el caso de la ex diputada nacional.

Elisa Carrió no había asistido al acto de Mauricio Macri en Córdoba, debido a que hacían 40 grados en dicha provincia.

Luego de retirarse a eso de las 12:30, redactó unos mensajes de agradecimiento en su cuenta de Twitter, dedicado tanto para la gente que le expresó su apoyo como para los médicos. “Gracias a los médicos y personal del Sanatorio Belgrano por el cariño y la atención y especialmente al Dr. Alejandro Dellacasa”, comenzó y luego añadió lo siguiente: “muchas gracias a todo/as los que se preocuparon. Estoy bien, descansando. Los quiero mucho”.

Ya había sido internada en el 2016, cuando se sometió a una angioplastía por una lesión severa de la arteria circunfleja, lo que resultó en la posterior colocación de dos “stends”.

Recordemos que la ex candidata a presidente, decidió no asistir al acto que encabezó Mauricio Macri en Córdoba, tras presentarse a los tribunales de Dolores, en la causa que la acusa por un presunto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan. Carrió no acudió no por cuestiones políticas, sino por cuestiones estrictamente relacionadas a las altas temperaturas. Esto lo dejó bien claro en la red social del pajarito: “No fui a Dolores porque yo con 40 grados no voy a ningún lado. Hablé con él. Después le dije que esa indagatoria fue un éxito!!”, aclaró.

Vale la pena resaltar que tampoco asistieron otros dirigentes de peso, como Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Diego Santilli, aunque sí lo hizo Patricia Bullrich. La dirigente remarcó de todas formas que el calor extremo es casi un enemigo natural para ella. "Soy chaqueña, no hay papá que me movilice; con 45 grados se duerme la siesta”, aseguró.