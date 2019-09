El oficialismo y la oposición en el Senado avanzaron en negociaciones de último momento para aprobar sin demoras la prórroga de la emergencia alimentaria hasta 2022, durante la sesión especial convocada para el próximo miércoles.



El senador de Cambiemos Esteban Bullrich confirmó este viernes por la mañana en ese sentido que no habrá "mayores dificultades" para convertir en ley ese día la extensión de la declaración de emergencia alimentaria que tuvo este jueves media sanción de la Cámara de Diputados por casi unanimidad.



Bullrich explicó que la propuesta será tratada el mismo miércoles sobre tablas por los senadores en una sesión especial en la que se discutirá únicamente ese tema.

En declaraciones a CNN Radio, Bullrich el proyecto "no cambia las metas" que tenía el Gobierno en materia de balance equilibrado de las cuentas y consideró que desde el Congreso "se trabaja con una mirada muy clara" sin fijarse "en las marchas sino en la situación social y las necesidades que hay".



En una nota firmada este jueves por los senadores del oficialismo, la vicepresidenta y presidenta del Senado, Gabriela Michetti, convocó al debate para el próximo miércoles a las 14 a una sesión que devolverá la actividad a una cámara paralizada desde julio por la campaña electoral.



La convocatoria oficial confirmó el acuerdo al que arribaron el oficialismo y la oposición en las últimas horas. Si bien se adelantó que el objetivo será concretar una sesión breve, el modo en que el tema será puesto a consideración en el recinto de sesiones se acordará durante la reunión de Labor Parlamentaria que será convocada, en principio, para unas horas antes de la sesión.

El jefe del interbloque de Senadores de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, confirmó que si bien se buscará que la discusión no se extienda por muchas horas, le permitirán hacer uso de la palabra a todos los que quieran hablar a diferencia de lo que ocurrió en Diputados, donde hubo un solo orador por bloque con un tiempo acotado a cinco minutos de discurso.



"Este es el Senado. Acá hay muchos bloques y somos los representantes de las provincias. Aunque no desconocemos que el tema es importante", afirmó el senador formoseño.



Bullrich, en tanto, que además preside la comisión de Presupuesto y Hacienda, precisó que, al igual que en la Cámara baja, el expediente no pasará por el cuerpo que encabeza, por lo que el día del debate se necesitarán los votos de los dos tercios de los presentes para habilitar la discusión sobre tablas.



El oficialismo comenzó a moverse este jueves minutos después de que la Cámara de Diputados sancionara la iniciativa casi por unanimidad (una legisladora de Izquierda Unida se abstuvo) tras una breve sesión que comenzó al mediodía y terminó minutos después de las 15.



Alrededor de las 16, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, Luciano Laspina, se cruzó al Senado para reunirse con el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, con Bullrich y con Naidenoff.



Desde el bloque del peronismo, que preside el cordobés Carlos Caserio, y desde el bloque que preside el kirchnerista Marcelo Fuentes adelantaron su disposición a la aprobación de la norma sin reparos.



El senador Fernando Solanas dijo este viernes que la iniciativa "va a tener una amplia aprobación en el Senado", y aseguró que se trata de "una medida tardía que viene a enfrentar la vergüenza de la precariedad en que se encuentra gran parte de la sociedad".



El proyecto reúne una decena de iniciativas impulsadas por diferentes bloques de la oposición y plantea la prórroga hasta el 31 de diciembre del año 2022 de la Emergencia Alimentaria Nacional, además de impulsar la creación del Programa de Alimentación y Nutrición Nacional.



También establece "un incremento de emergencia como mínimo del 50% de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición".