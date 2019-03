"Esta responsabilidad es un honor", sostuvo ayer el secretario general de UOM Vicente López, Emiliano Gallo, al asumir al frente de las 62 Organizaciones Peronistas-Regional Zona Norte. Desde allí, construirá el proyecto peronista de la región para las próximas elecciones. Con un amplio consenso político donde más de 50 organizaciones sindicales se hicieron presentes para expresar su apoyo y facultar a sus autoridades, Emiliano Gallo, secretario general de UOM Vicente López y desde ayer también secretario general de la Confederación de las 62 Organizaciones Peronistas Regional Zona Norte, hizo uso de la palabra para decir que "esta responsabilidad es un honor, pero no por el cargo; los que me conocen saben que no soy una persona de prometer ni de brindar grandes discursos, me gusta demostrar mi valor con el tiempo y el trabajo".

El referente de los metalúrgicos destacó tener la "sensibilidad y el corazón para entender qué es lo que los trabajadores nos están pidiendo: que nos unamos y dejemos nuestras diferencias de lado y seamos uno para representar los intereses de los trabajadores." Para Gallo, "a ninguno de los que estamos acá nos contaron lo que es ser pobre, lo vivimos. Por eso tenemos que volver a las raíces y trabajar para que esto cambie. Hoy más que nunca debemos trabajar por lo que más nos necesitan, los que menos tienen, por un gobierno peronista en 2019 que realmente represente los intereses de los argentinos".

El plenario, que tuvo lugar en la sede gremial que madereros tiene en Benavidez, "es parte del esfuerzo que está realizando el ala política de la CGT de cara a la reorganización de la confederación de las 62 Organizaciones, donde en septiembre pasado varios gremios peronistas recuperaron la conducción mediante una normalización de la entidad", destacaron fuentes sindicales.

Cabe destacar que se hizo presente Hugo Benítez, líder del sindicato de textiles y secretario general de las 62 Organizaciones a nivel nacional. En coincidencia con Gallo, pidió la unidad por los intereses de los trabajadores.