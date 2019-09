En la cuarta jornada de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), los más importantes referentes de negocios del país manifestaron las principales trabas que enfrentan. Destacaron la inflación, los impuestos distorsivos y el control del gasto público y pidieron al gobierno mayor previsibilidad.

Alfredo Coto (Supermercados Coto), Carlos Blaquier (Ledesma), Martín Migoya (Globant), Paolo Rocca (de Techint) y María Luis Macchiavello (Droguería Sud) fueron algunos de los más destacados empresarios que se congregaron ayer en el hotel Sheraton de Retiro.

"El país no va a dar marcha atrás. Yo soy positivo, pase lo que pase no vamos a dar marcha atrás. Así como hemos incorporado tecnología también incorporamos elementos de institucionalidad", comentó Rocca respecto de la contienda electoral que se definirá en octubre. Resaltó que la gente "no quiere planes, quiere empleos".

"No tiene sentido que el obrero mexicano reciba el 85% de lo que le cuesta a la compañía en su bolsillo y el argentino reciba apenas el 45%, y todo lo otro vaya al Estado" Cristiano Rattazi.

Cristiano Rattazzi, CEO de FCA Argentina, dijo que el país tiene un "problema enorme de inflación" que no ha sabido controlar en los últimos veinte años, lo que lo convierte en un país "poco creíble". Se quejó de los "costos laborales" y pidió reformas: "No tiene sentido que el obrero mexicano reciba el 85% de lo que le cuesta a la compañía en su bolsillo y el argentino reciba apenas el 45%, y todo lo otro vaya al Estado".

Luis Perez Companc concluyó: "Estamos en un círculo vicioso del que no podemos salir. Esto a veces es desmotivante para uno como empresario. Tenemos que buscar esa previsibilidad que hoy no tenemos".