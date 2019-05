Más allá de que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner había pedido a la militancia que no concurriera este martes a los tribunales de Comodoro Py, decenas de simpatizantes se autoconvocaron en las cercanías del edificio judicial para expresarle su respaldo y adhesión incondicional al momento en que la actual senadora arribó al lugar para asistir a la primera audiencia del juicio oral por la causa de corrupción en obras públicas de vialidad.

Asimismo, referentes políticos, sindicales y titulares de organismos de derechos humanos le dieron muestras de apoyo a Cristina. El edificio de los tribunales fue rodeado por un doble vallado de seguridad y custodia reforzada de Policía Federal. No obstante, desde temprano, se concentraron en el hall central dirigentes kirchneristas, legisladores, un grupo de intendentes de la provincia de Buenos Aires y representantes de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que ingresaron a la sala de audiencias para presenciar el debate.

Entre los primeros en llegar estuvieron el ex titular de la AFI Oscar Parrilli; el ex ministro de Trabajo y actual legislador porteño Carlos Tomada; el ex secretario de Seguridad del kirchnerismo y actual senador provincial Sergio Berni y los diputados nacionales Diana Conti y Rodolfo Tailhade.

Encabezados por el presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires e intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, un grupo de intendentes del interior y el conurbano bonaerense también dieron el presente horas antes de viajar hacia Cañuelas para una cumbre con el objeto de delinear estrategias electorales.

Estuvieron Alberto Descalzo (Ituzaingó), Juan Zabaleta (Hurlingham), Verónica Magario (La Matanza), Gustavo Menéndez (Merlo), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Walter Festa (Moreno), Francisco Echarren (Castelli), Osvaldo Caffaro (Zárate), Santiago Maggiotti (Navarro), Alfredo Fisher (Laprida), Aníbal Regueiro (Guernica) y Hernán Yzurieta (Punta Indio), entre otros.

En las escalinatas de Tribunales se fotografiaron juntas las diputadas Gabriela Cerruti, Mónica Macha y Lorena Volnovich. El ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri y el secretario general de la CTA, Hugo Yasky también llegaron a Comodoro Py para dar muestra de apoyo a la ex presidenta.

Dentro de la sala se pudo ver a las madres de Plaza de Mayo Taty Almeida y a Hebe de Bonafini, a las abuelas Estela de Carlotto y Rosa Roisinblit y a la nieta recuperada y legisladora porteña Victoria Montenegro. Además lograron ocupar una de las 60 sillas vacantes el precandidato a gobernador bonaerense K y ex ministro de Economía Axel Kicillof, los camporistas Eduardo “Wado” de Pedro, Juan Cabandié y Andrés Larroque y el dirigente Martín Sabbatella.

(Hernán Nersesian/Crónica)

