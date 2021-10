Al igual que otros referentes de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal manifestó este martes su rechazo al congelamiento de precios dispuesto hasta el próximo 7 de enero.

Lo hizo en una entrevista con Chiche Gelblung por Crónica HD, en la que cuestionó diferentes medidas implementadas por el Gobierno luego de las PASO legislativas. "Es un manotazo de ahogado electoral. Desde 1970 hasta hoy se hicieron diez congelamientos de precios y ninguno funcionó", sostuvo la primera candidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires.

En medio de las críticas a la resolución de la Secretaría de Comercio Interior, Vidal pronosticó que "en el mediano plazo habrá desabastecimiento, porque nadie produce a pérdida". Y luego aseveró: "Apelan a los precios congelados y qué van a clausurar: ¿al almacén de barrio que la bancó durante la pandemia? Si alguna de las empresas pensaba crear puestos de trabajo o invertir en la Argentina, ahora va a frenar su decisión".

Según el análisis de la candidata a diputada de Juntos por el Cambio, el gobierno de Alberto Fernández "busca culpables en vez solucionar esta urgencia de 50% de inflación, de 40% de pobreza y de 130.000 pymes que cerraron" en la pandemia de coronavirus. "Necesitamos un plan y respuestas. Queremos ser una oposición que, en este contexto de tanta angustia e incertidumbre para la gente, sea firme en el Congreso cuando tenga que serlo", subrayó Vidal.

"Queremos que el presidente termine su mandato. ¿Qué podemos hacer nosotros? Construir una mayoría con el voto de la gente que frene los disparates y que pueda empezar a definir cosas buenas con algunos proyectos", continuó en Crónica HD.

Vidal cruzó a Tolosa Paz por sus afirmaciones de "golpe blando"

En otro orden, la ex gobernadora le respondió a la primera candidata a diputada nacional del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, que ayer acusó a la oposición de estar preparando "un golpe blando" con el dólar blue antes de las elecciones para "generar condiciones muy adversas".

Para Vidal, "es una irresponsabilidad hablar de golpe duro, blando o de cualquier tipo en un país como el nuestro".

"Nosotros mostramos que somos una fuerza responsable y lo hicimos después las PASO, cuando el gobierno, en lugar de escuchar que había millones de argentinos que no lo habían elegido y tratar de entender por qué, se pasó una semana en una pelea de poder, donde más de la mitad del gabinete que respondía a la vicepresidenta, le renunció por los medios al presidente. En ese momento, la oposición fue prudente, no se involucró, no hizo declaraciones altisonantes, y tampoco echó más nafta al fuego que el propio gobierno había creado", señaló Vidal.

De cara a las elecciones legislativas del próximo 14 de noviembre, Vidal explicó que el objetivo de Juntos por el Cambio será "construir un bloque de 120 diputados que pueda definir el quórum en la Cámara baja y que pueda tratar una serie de problemas".

Entre ellos, mencionó la derogación de la ley de alquileres, la creación de un monotributo gratis para aquellos jóvenes que empiezan a facturar y la exención de impuestos al trabajo a cada pyme que tome un nuevo empleado.

Después de realizar una autocrítica sobre su gestión como gobernadora bonaerense entre 2015 y 2019, Vidal se refirió al ex presidente Mauricio Macri y la declaración indagatoria que deberá realizar este jueves, en la causa por presunto espionaje ilegal a familiares de las víctimas del ARA San Juan. "El procesamiento de Macri ya está escrito. Esto es electoral", concluyó.