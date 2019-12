La sesión especial del Congreso para debatir los proyectos de emergencia del Ejecutivo nacional sería pospuesta para el jueves, mientras el oficialismo termina de definir sus alcances.

La oposición había reclamado tener más tiempo para analizar las medidas, cuyos marcos no estaban aún oficializados. De hecho, si bien se esperaba que el texto completo llegara durante la tarde a la Cámara de Diputados, donde se votaría el miércoles, eso no sucedió. "Mañana (por el día miércoles) temprano va a entrar el texto. No puedo confirmar qué día se vota", aseguraron desde Diputados a "Crónica".

El ministro de Economía Martín Guzmán dará una conferencia de prensa en el microcine del Palacio de Hacienda, donde detallará punto por punto de qué se trata el proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que incluirá los cambios en Bienes Personales, jubilaciones, el dólar tarjeta y otras medidas que fueron esbozadas, pero cuyos detalles se desconocen hasta el momento.

Si bien hay consenso sobre los lineamientos económicos, desde Juntos por el Cambio adelantaron su rechazo al regreso de los superpoderes para los ministros. Puntualmente, tanto el cordobés Mario Negri como Cristian Ritondo expresaron ayer que esperan conocer la letra chica del texto que enviará el Ejecutivo antes de sentar una postura general, pero confirmaron que no están de acuerdo con la delegación de facultades del Legislativo en el gobierno.

Desde el Frente de Todos, en tanto, confirmaron que habrá una nueva reunión con ministros nacionales y sumarán también a los referentes opositores. Pese al rechazo del macrismo, el oficialismo sumaría respaldo de otros espacios para lograr quórum y poder sancionar los proyectos.