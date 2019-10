Nunca, desde que el jefe de Gobierno porteño se elige en las urnas, hubo una victoria en primera vuelta en las elecciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El escrutinio definitivo publicado por la Justicia días después de las PASO del 11 de agosto concluyó que la fórmula de Juntos por el Cambio (Horacio Rodríguez Larreta-Diego Santilli) obtuvo 904.165 votos, el 45,92 por ciento, mientras que Matías Lammens, junto a Gisela Marziotta, del Frente de Todos, sacó 617.654 votos, el 31,36 por ciento.

Sin embargo, si no se tuvieran en cuenta los votos en blanco y nulos (algo que sucede en las elecciones de hoy pero no en las PASO), Larreta habría terminado con un 50,67% de los sufragios, apenas por encima de lo necesario (el 50%) para no tener que enfrentar un siempre complicado balotaje.

Hoy, la atención estará centrada una vez más sobre los dos principales candidatos, al mismo tiempo que se deberá seguir de cerca lo que suceda con Matían Tombolini, de Consenso Federal (7%) y Gabriel Solano, del Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (4%).

En caso de no lograr superar la marca del 50%, el oficialismo porteño deberá enfrentar a un rival en un mano a mano a realizarse el 24 de noviembre. Una semana antes, el 17, habría otro debate entre los dos aspirantes a la jefatura de Gobierno.

El primero, obligatorio según la ley, se realizó el 10 de octubre, donde Lammens y Larreta intercambiaron acusaciones, mientras que Tombolini y Solano buscaron aprovechar para instalar sus posturas ante un récord de espectadores, en una transmisión que rozó los 30 puntos de rating.

Por otro lado, con la participación de unos 100 profesionales, la Defensoría del Pueblo de la ciudad realizará hoy un monitoreo de las elecciones, con el objetivo de garantizar el derecho al voto de poblaciones como los jóvenes, los migrantes y las personas con discapacidad.