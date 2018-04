Legisladores nacionales de bloques opositores interpelan en el Congreso al ministro de Finanzas, Luis Caputo, por el endeudamiento del país y también por sus vínculos con sociedades offshore, presuntamente no declaradas cuando asumió la función pública.



Si bien se trata en lo formal de una reunión informativa de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación, el ministro deberá responder al cuestionario que la oposición viene preparando desde hace diez días.



Caputo fue invitado a la reunión de la comisión, convocada a partir de las 9 en el Salón de las Provincias, del Senado, e inició el debate exponiendo el balance de deuda contraída por Argentina.



Al respecto, el ministro de Finanzas ratificó que el gobierno nacional está intentando "sentar las bases para tener un crecimiento sostenido" pero advirtió que "75 años de desmanejos no se pueden solucionar en un año o dos" y que "no se le puede mentir a la gente" sobre esto.



Caputo, rechazó las acusaciones opositoras de que asumió como funcionario para "favorecerse" y afirmó que, si "hubiera querido" beneficiarse, "se hubiera quedado en el sector privado" y que su comportamiento "como ciudadano" en torno al dólar futuro "es un buen ejemplo" de eso, ya que no ganó nada con esas operaciones, al exponer ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda.







El primer cruce se produjo cuando se discutió sobre el modo de la indagatoria al ministro Caputo. Por un lado estaban el bloque de la oposición, el cual exigía que el hombre de Cambiemos responda 'pregunta a pregunta', mientras que del otro lado, optaban por la formulación por bloque; una especie de exposición total de preguntas para luego ser respondidas todas juntas.



La disputa, en la que intervino el diputado Agustín Rossi a los gritos (aunque sin micrófono) y el diputado José Luis Gioja, debió ser dirimida mediante una votación, en la cual ganó la moción del jefe de los senadores de Cambiemos, Luis Naidenoff, quien propuso que se formulen todas las preguntas de los miembros de la comisión y que luego conteste el ministro Caputo.



La moción fue cuestionada por el FPV por considerar que, de esa forma, el funcionario no contestaría con precisión todas las preguntas.



Como el FPV fue derrotado en la votación por 10 votos contra 9, Caputo escuchaba desde las 9.30 las preguntas de los miembros de la Bicameral y responderá luego todas las inquietudes juntas.



El primero en preguntar fue el diputado nacional y ex ministro de Economía del kirchnerismo, Axel Kicillof, quien enumeró al menos cinco preguntas que incluyeron el monto por la emisión de deuda y la presunta participación en empresas offshore.





Así es la comisión

La Bicameral, presidida por el senador peronista José Mayans, quedó integrada además por los senadores oficialistas Ernesto Martínez, Pamela Verasay, Juan Carlos Marino y Ángel Rozas; los peronistas del interbloque Argentina Federal Carlos Caserio, Sigrid Kunath y José Uñac; la kirchnerista María de los Ángeles Sacnun y el salteño Juan Carlos Romero, del monobloque Justicialista 8 de Octubre.



Por la Cámara de Diputados estarán los oficialistas Eduardo Amadeo, Miguel Bazze, Luis Borsani, Héctor Flores y Luciano Laspina; el justicialista salteño Néstor David, el massista Marco Lavagnay los kirchneristas José Luis Gioja, Kicillof y Tailhade.



La comisión fue creada en 2016 como parte del acuerdo legislativo alcanzado entre el oficialismo y el justicialismo de los gobernadores para la aprobación de la ley que permitió el pago a los fondos buitre.