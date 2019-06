Pulseada entre peronistas y socialistas en Santa Fe

Los santafesinos van a las urnas en unos comicios que, de acuerdo con las PASO y diversas encuestas realizadas en las útimas semanas, muestran con chances al ex gobernador socialista Antonio Bonfatti y al senador nacional peronista Omar Perotti, mientras que José Corral, intendente radical de Santa Fe capital y postulante de Cambiemos, se proyecta tercero y bastante alejado de sus contendientes.

Así se vota en Rosario (gentileza de Rosario3).

En las PASO, en números redondos, la sumatoria de las dos listas peronistas arrojó el 40%, el socialismo casi el 30% y Cambiemos el 18%.

Habrá que ver si este domingo todos los votos peronistas de las PASO se suman finalmente para darle a Perotti la victoria que le permitiría cortar con tres gobiernos socialistas seguidos.

San Luis: compiten los hermanos Rodríguez Saá y Poggi

Los hermanos Alberto y Adolfo Rodríguez Saá dirimen en elecciones provinciales una disputa signada por denuncias judiciales, impugnaciones y acusaciones personales. En tanto, el ex mandatario y senador Claudio Poggi, cercano al gobierno nacional, busca romper con el papel de tercero en discordia.

“La elección comenzó un poco demorada por el corte, pero se está desarrollando con normalidad, aunque por la falta de energía y el frío podría ir un poco más lenta”, expresó Alberto Rodríguez Saá después de votar.#SanLuisVota #Elecciones2019 pic.twitter.com/5LBenX9bLn — San Luis Gobierno (@SanLuisGob1) 16 de junio de 2019

Alberto Rodríguez Saá, en caso de obtener un triunfo, alcanzaría su cuarto período al frente del Ejecutivo de San Luis. Por su parte, Adolfo Rodríguez Saá, actual senador nacional, presidente de la Nación durante un efímero período de ocho días -en medio de la crisis del 2001-, y primer gobernador de la provincia desde la recuperación de la democracia, aspira en estas elecciones a consagrarse por sexta oportunidad como mandatario. La decisión de Adolfo de presentar en enero de este año su postulación desembocó en una pelea entre ambos dirigentes. "Esta no es una candidatura contra Alberto, es en favor de San Luis", señaló el ex presidente, pero este anunció no pudo evitar que su hermano impusiera su mayoría en un congreso del justicialismo local.

Bertone aspira a lograr su segundo mandato en Tierra del Fuego

La gobernadora fueguina, Rosana Bertone, busca su reelección, con una alianza entre el PJ y el kirchnerismo, en los comicios en los que enfrenta al intendente de Río Grande, el radical K Gustavo Melella, y al referente de Cambiemos Juan "Pipo" Rodríguez. En caso de que ninguno supere el 50 por ciento de los votos, habrá segunda vuelta entre los dos más votados el próximo domingo.

Votando en la Escuela 22 de #Ushuaia en un día de la democracia para nuestra Provincia, feliz porque entre todos tenemos la oportunidad de seguir avanzando por los sueños y proyectos que nos unen a los fueguinos pic.twitter.com/9ILWcLn73y — Rosana Bertone (@RosanaBertone) 16 de junio de 2019

Un total de 136.562 fueguinos (el 0,4% del padrón nacional) están habilitados para votar entre los tres candidatos al gobernador que ejercerá el octavo período de la historia institucional de la provincia, además de los intendentes de las ciudades de Ushuaia y Río Grande, 15 diputados provinciales y 16 concejales.

La gobernadora Bertone, con la alianza Unidad Fueguina, busca ir por un nuevo mandato y para ello compite con el intendente Melella, candidato de Concertación Forja, una coalición con el Movimiento Popular Fueguino (MPF) y otros dirigentes políticos como la ex gobernadora Fabiana Ríos.

En Formosa, Insfrán va por otro aval del electorado

El gobernador justicialista Gildo Insfrán busca su sexta reelección al frente del Poder Ejecutivo de Formosa -donde se mantiene desde hace casi 24 años-, en los comicios en los que enfrenta a otro peronista, Adrián Bogado, mientras que el Partido Obrero (PO) compite con la candidatura de Natalia Coronel.

Un total de 445.590 formoseños vota para elegir, además de gobernador, 15 diputados provinciales, 27 intendentes y concejales, en una elección que está marcada por el intento de Insfrán de retener el poder provincial.

La oposición está encabezada por Bogado, un justicialista disidente que se alió con el PRO y la UCR en el llamado Frente Amplio Formoseño, un ensayo de acercamiento entre Cambiemos y el peronismo que se aproximó al presidente Mauricio Macri y que cristalizó recientemente con el senador del PJ Miguel Ángel Pichetto, como candidato a vicepresidente.