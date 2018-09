Por Roberto Di Sandro

El Decano

70 años en la Casa Rosada

Esta semana se presentará ante el Parlamento el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Informará sobre el presupuesto de 2019 que ya está en el ámbito del Congreso Nacional. Ayer vencía el plazo para que el ejercicio fiscal tan esperado esté en manos de todos los legisladores. Después de Dujovne irá el titular de Interior, Rogelio Frigerio, para ampliar detalles de lo que aprobaron en recientes jornadas el Poder Ejecutivo y los gobernadores. Precisamente, algunos peronistas aceptaron estampar su firma en el pacto fiscal. Otros, en tanto, se revelaron y entonces se seguirá debatiendo en el Palacio Legislativo una aprobación definitiva.

Todo esto ocurre en medio de un clima de tensión ante la interminable cadena de aumentos de servicios y tarifazos que impone el gobierno: transportes, precios de la canasta familiar, caída de la industria, despidos, el dólar que sigue avanzando y supera los 40 pesos, el Fondo Monetario que espera una definición del gobierno en temas fundamentales para desembolsar un nuevo requerimiento financiero de la Argentina y otras cuestiones que están atadas a un ambiente complicado que se advierte en todo el país. Más detalles a continuación.

Encontronazos

Es difícil obtener una información oficial sobre movimientos del presidente Mauricio Macri. Apenas un breve concepto sobre la tarea "tiran" algunos funcionarios que conocen la función del periodista. Ayer Macri y la gobernadora de Buenos Aires hicieron un "timbreo" en el Gran Buenos Aires. Es decir "el Presidente volvió a tocar puertas". En tanto, resuenan ecos de cómo se desarrolló la semana anterior en torno a la foto que se sacó el mandatario con todos los gobernadores.

No fueron algunos peronistas, pero se contaron detalles del encontronazo de Juan Manuel Urtubey con Carlos Verna. El de La Pampa es un peronista "de la primera hora". Así lo destacan y tuvo ciertas palabritas como "vos sos más leal a Macri que a Juan Domingo Perón", y la respuesta del salteño que lo bautizó como "viejo bolú". También dentro de la cofradía oficialista se producen desencuentros y se ve a muchos radicales mirando de reojo al futuro.

¿Massa, en stand by?

Cuentan los que dicen saber que el Presidente quiere hablar con todos los políticos. Hay una agenda donde figuran los nombres de todos los colores cívicos que se juegan a diferentes candidaturas en las próximas elecciones. Pero hay una figura a la que el jefe de Estado le quiere abrir el juego en lo que hace al diálogo. Su nombre, Sergio Massa, el joven líder del Frente Renovador. Existen negociaciones y conversaciones de todo tipo, entre figuras allegadas a un lado y al otro. Todavía no hay nada positivo.

Por otra parte, comentan, que "ahora el Presidente lo tiene en "stand by", porque no recibe ninguna respuesta del político opositor. Lo que sí, existe el propósito de hablar "con todos". Esto lo han dicho tantas veces... En fin.

70 años no, 60 sí

En este ir y venir de noticias salidas a veces de una "buena fuente" y de otras que se toman "en el aire", surgen algunas que, ante el asombro, se convierten en reales. Esta sección las refleja todos los domingos en este bloque de Breves y Sabrosas. La primera cuenta de una reunión de peronistas, autodenominados de la primera hora y hacen bien en diferenciarse de otros que desde el gobierno y que de otros sectores hablan del padecimiento argentino que viene de hace 70 años. Macri lo menciona constantemente.

Por eso los peronistas históricos le aclaran, aún cuando el mandatario lo sabe pero no quiere reconocerlo, que en 1947 estaba Juan Perón de Presidente y que no había ni inflación, ni desempleo, con un país que crecía "a plena actividad laboral y casi el 90 por ciento del aparato productivo estaba en movimiento". Y definen: "Trate de decir sesenta años, si quiere decir la verdad". El que escribe confirma la realidad de aquel tiempo donde todo el mundo tenía trabajo y fueron 9 años de crecimiento. El que no lo sabe, que se informe.

Para la perlita número dos hay un trascendido muy importante: El gobierno prepara dos frentes a fin de combatir el terrorismo en el país. Se redactó ya el nuevo Código Penal, con el innovador esquema de pena contra grupos extremistas y el otro frente alude a una ley contra el lavado de activos vinculados al terrorismo. Desde otro ángulo de menciones, una que tiene un gran valor humano: cumplió años el querido "Tula". Con sus bombos llenó de alegría para todos los actos peronistas, recibió el cariño generalizado, sin colores políticos. Crónica también lo abraza a través de esta columna.

En el tercer espacio de Breves y Sabrosas se advierte un público reconocimiento de amistad entre Macri y el gobernador de Córdoba. "Somos muy amigos", ha dicho el Presidente y hasta se comprueba un asentimiento del mandatario para que el cordobés gane otra vez la provincia. Qué dirán en Cambiemos. Fue la última de este segmento.

Ahora habla

El hombre cuidó siempre su bajo perfil. Fue difícil sacarle alguna entrevista directa cuando era ministro de Modernización. Se dedicó a trazar las reducciones en los ministerios que, de más de 20, quedaron anclados en 10. Su nombre, Andrés Ibarra. Ahora es el vicejefe de Gabinete y, sin duda, se encolumnó como tercera figura del gobierno. También ahora habla. Comenzó a mezclarse con los temas nacionales. Lo hizo para hablar de la Agroindustria y señaló que debe haber "un agro competitivo, conectado y más ágil". El hombre se lanza con palabra fácil y amena, lo cual da paso a que -a partir de ahora- pueda acceder a los pedidos de reportaje que se le hagan. Bueno, es lo que espera la prensa en general no sólo de este flamante vicejefe de gabinete, sino de todos los que están ocupando cargos en el gobierno.

Hay que informar al soberano, o por lo menos no negarse a los pedidos periodísticos porque, para eso está la prensa. A no olvidarlo. Volvemos en siete días y los viernes, como siempre a las 22 por Crónica HD. Abrazo a todos.