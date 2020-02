El director ejecutivo de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Alejandro Vanoli, defendió este sábado el aumento anunciado por el gobierno para los jubilados, pensionados y beneficiarios de la asignación universal por hijo, al señalar que "en un país devastado, se privilegió a los más vulnerables", y destacó que "el 75 por ciento" de los pasivos "le ganan al aumento que le hubiese otorgado la fórmula de Cambiemos".



"En un país devastado, prácticamente en default y un sistema previsional vaciado, hay que empezar por los de abajo, los más vulnerables. Los jubilados de la mínima son la prioridad”, dijo Vanoli a radio La Red.



El funcionario planteó además que con este incremento “el 75 por ciento de los jubilados le ganan al aumento que le hubiese otorgado la fórmula de Cambiemos”, que "no garantizaba que los jubilados le ganen a la inflación”.



Las declaraciones de Vanoli se conocieron luego de que la conducción de la coalición opositora Juntos por el Cambio cuestionara los anuncios, al considerar que se trata de "actualizaciones discrecionales" según "las necesidades políticas y fiscales" del Poder Ejecutivo, y afirmara que "más de la mitad de los jubilados va a cobrar menos de lo que le corresponde".

Así lo señaló en un comunicado que lleva el titulo "Jubilaciones: un aumento discrecional a medida del gobierno", con la firma de las autoridades de Juntos por el Cambio:(UCR),(PRO),(Coalición Cívica) y el ex candidato a vicepresidente, el peronistaLos dirigentes opositores advirtieron que " este sistema puede generar una nueva catarata de juicios contra el Estado, justificados, como ya ocurrió en las presidencias de, y de cuyas sentencias tuvo que hacer se cargo el gobierno de Cambiemos".De hecho, el defensor de la Tercera Edad,, adelantó que recurrirá a la Justicia para que lo declare " inconstitucional", ya que la medida es "regresiva porque rompe los criterios de proporcionalidad y equidad".Según el anuncio realizado en Casa de Gobierno por el presidente, los haberes mínimos de jubilados y pensionados aumentarán un 13 por ciento desde marzo y el mismo porcentaje subirán los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las demás asignaciones familiaresEl incremento, que percibirá la totalidad de los beneficiarios del régimen general, estará compuesto por una suma fija de 1.500 pesos más un monto extra del 2,3 por ciento.Vanoli remarcó que "se dio un aumento promedio cercano al 10 por ciento contra una inflación del mes de enero de 2,3 por ciento, sin olvidar que durante los meses de diciembre y enero se dieron bonos de 5 mil pesos y se duplicó la asignación”.“ Los sectores más vulnerables se están viendo beneficiado” con este aumento, sentenció el director de la Anses, quien aseveró que entiende “los reclamos, pero hay que tener un poquito de sensibilidad social porque hay gente que se está muriendo de hambre en el país”.Por otra parte, la directora del PAMI,confirmó que el listado de medicamentos esenciales gratuitos se dará a conocer en marzo y remarcó que no habrá " un criterio patrimonial" en el acceso de los jubilados a ese beneficio que fue anunciado junto con el aumento de haberes.Sobre el programa 'Vivir Mejor', Volnovich detalló que incluye los principios activos de las enfermedades prevalentes de la población mayor de 65 años, lo que "podría derivar en unas 2.700 presentaciones"."No va a haber un criterio patrimonial en cuanto a qué jubilados puedan acceder al beneficio. Será para todas las personas que necesiten un medicamento para un tratamiento, y se tratará de simplificar el trámite, sin mayor papeleo, sin que tengan que hacer una peregrinación para conseguir el medicamento", señaló.Volnovich precisó que " en el universo de marcas, serán muchas más las presentaciones", ya que "el principio activo es la droga, el genérico, y el mercado tiene infinidad de distintas presentaciones y distintas marcas para un mismo principio activo".También contó que trabajaban "e n una cuestión que nos preocupa mucho y es la interacción peligrosa que puede resultar de la prescripción de muchos medicamentos, pero además no queremos que ningún vivo prescriba demás o a quien no lo necesita”.