El Senado continuó a las 19.20 discutiendo el proyecto de Ley de Solidaridad Social tras el cuarto intermedio de una hora y media solicitado por el interbloque de Juntos por el Cambio para estudiar el proyecto de ley que esta tarde ingresó desde la Cámara de Diputados.





La Cámara de Senadores de la Nación ingresó en un cuarto intermedio de una hora y media, el cual fue hasta las 19, y pedido por la oposición para estudiar el proyecto de Ley de Solidaridad Social que esta mañana terminó de aprobar Diputados.El expediente ingresó a las 15:50 a la Cámara alta, tal como figura en el original que recibió la Secretaría Parlamentaria.El pedido fue hecho por el jefe de la bancada de Juntos por el Cambio,, quién argumentó que no le había llegado el texto.En una charla informal en pleno recinto, Naidenoff negoció con su par del Frente de Todos, José Mayans; y con la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, que el cuarto intermedio dure unas dos horas pero, antes, habilitar la sanción de otras iniciativas que fueron incluidas en el pedido de sesiones extraordinarias.El proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública fue debatido ayer en la Cámara de Diputados durante casi veinte horas.La iniciativa fue aprobada en general durante la madrugada de hoy y, en particular, cerca de las diez de la mañana.El expediente declara la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020 y contempla una serie de cambios en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.Aunque el cuarto intermedio fue requerido y aceptado cerca de las 16:30, no se puso en marcha hasta las 17:30, luego de que los legisladores aprobaron otras cuestiones como el nuevo consenso fiscal o la autorización al presidente de la Nación a salir del país durante 2020.Esta cámara, en su primera sesión conal frente del cuerpo en su calidad de vicepresidenta de la Nación, debatirá a partir de las 14 el proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva enviado por el Poder Ejecutivo, que la Cámara de Diputados aprobó por 134 votos a favor y 110 en contra, en una maratónica sesión que duró más de 15 horas.

El decreto parlamentario 105/19, emitido el jueves y que lleva las firmas de la propia vicepresidenta Cristina Kirchner, y del secretario parlamentario, Marcelo Fuentes, convocó a los legisladores a la sesión extraordinaria.

El proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo declara la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020 y contempla una serie de cambios en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

El tema será discutido directamente en el recinto de la Cámara alta ya que el oficialismo pretende que sea ley este mismo viernes.

Como se evita el trámite ordinario de pasar la cuestión por comisiones y, además, no tiene el tiempo necesario de siete días de estudio, el proyecto de ley deberá ser habilitado sobre tablas con los votos afirmativos de los dos tercios de los senadores presentes.