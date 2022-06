Juntos por el Cambio (JxC) y el interbloque Federal, para debatir el proyecto que busca implementar el sistema de Boleta Única de Papel para las elecciones presidenciales, comenzó esta tarde con la presencia de un estricto quórum reglamentario de 129 diputados.



La iniciativa es rechazada por el Frente de Todos (FdT) que la considera, entre otras cuestiones, "extemporánea".



Ante la ausencia del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa -quien integra la comitiva que viajó con el presidente



El pedido de sesión especial lleva las firmas de Miguel Nanni (UCR), Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) Cristian Ritondo (PRO), Juan Manuel López (CC), Alejandro "Topo" Rodríguez (Interbloque Federal), Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos), Luis Di Giácomo (Juntos Somos Río Negro) y José Luis Espert (Avanza Libertad), entre otros.



Para aprobar la iniciativa, la oposición necesitará 129 votos afirmativos, es decir la mitad más uno de los 257 que integran el cuerpo, por tratarse de una ley de carácter electoral.



Entre los espacios convocantes a la sesión suman 128 voluntades -excepto Mario Negri (UCR) que se encuentra con coronavirus- además de los legisladores de JXC y el interbloque Federa, el riojano Felipe Álvarez, de Ser; el representante del Movimiento Popular Neuquino y los dos de la bancada libertaria que lidera Javier Milei.



Este conglomerado opositor acompañó hace un mes el emplazamiento para que se ponga este tema en la agenda de las comisiones, y actuarían en consecuencia hoy a la hora de votar aunque no estamparon sus firmas en la convocatoria a la sesión especial.

El dictamen de mayoría establece que el sistema de Boleta Única de Papel se aplicará para las PASO y las elecciones generales para elegir presidente, vicepresidente, senadores, diputados y legisladores del Mercosur, aunque en estas últimas dos categorías solo aparecerán nombres y fotos de los primeros cinco candidatos.



El rechazo del oficialismo al proyecto fue puesto de relieve durante las exposiciones de los funcionarios del Poder Ejecutivo que expusieron durante el debate en comisiones.

Allí la secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Patricia García Blanco, aseguró que "desde el 1983 a la fecha las elecciones se desarrollan con total normalidad y no ha habido denuncias", dijo que el sistema "ha dado pacífica alternancia a las distintas fuerzas" y consideró que con los planteos para cambiar el método de votación "se pone en cuestión la legitimidad de todos los cargos electos".



Por su parte, el Director Nacional Electoral, Marcos Schiavi, dijo que "estamos en una discusión apresurada me parece que necesitamos más tiempo para hablar, pensar y diagnosticar sobre algo que es el corazón del sistema electoral".



"Me preocupa que sea una discusión exprés", afirmó Schiavi, quien propuso que los que defienden esta reforma "construyan una evidencia".



"Tenemos elecciones libres, limpias y transparentes. Modificar el sistema trae más riesgos que soluciones", puntualizó el funcionario.