El día después. La reunión del presidente Alberto Fernández con la jerarquía eclesiástica fue trascendente para el país. No así para los medios. Hacía dos años que no se encontraban.

Mandaron por estas fechas, en diciembre de 2020, un saludo escrito. Siempre fue de asistencia perfecta. A Cristina Kirchner, en uno de estos saludos navideños, el entonces cardenal Bergoglio le regaló una medalla de la Virgen que Desata los Nudos tallada por Adrián Pallarols.

Reconocen que las reuniones con el actual mandatario, más allá de las diferencias, siempre fueron cordiales. A diferencia de con Mauricio Macri, que transcurrían tensas. Otro clima. La presencia de Guillermo Olivieri, el secretario de Culto, es un viento de cola que ayuda mucho.

El encuentro le fue pedido a él, quien, con experiencia en el tema, se ocupó de todo. Fue una conversación honesta en la cual los obispos dejaron en claro eso que viven a diario: aumento de la violencia, que en parte se corresponde con el enojo y la tristeza que produjo la pandemia.

Además, la desigualdad, el aumento de la pobreza, la falta de techo. No estuvo ausente el incremento del consumo de drogas, que es el castigo de los adolescentes y familias en las villas. Al mismo tiempo que es un verdadero problema la cuestión de los distintos caminos para legalizarla.

El presidente de la Comisión Episcopal fue sincero cuando expuso que la ley del aborto no cae bien en la Iglesia, que es una herida abierta. Mantuvo la postura de que van a hablar de la defensa de la vida, antes, después y en el futuro.

No hay atenuantes. Fueron sinceros, también lo fue Fernández cuando planteó su postura. Monseñor Ojea le dijo al Presidente que le parecieron muy buenas las palabras de su discurso cuando habló de acuerdos superadores. Esto no significa que haya querido decir que todo ha sido una maravilla.

Para Ojea, en este marco de confrontación no se pueden solucionar los problemas, las grietas, si no es por ese camino. A Fernández y los ministros que estaban presentes les llevaron un regalo muy preciado: un libro que contiene el relato de Francisco acerca del mensaje Urbi et Orbi, que dio el 27 de marzo del 2020, cuando, atravesando la plaza de San Pedro, fue el único líder mundial que dio la cara a la pandemia. Para que puedas contar y grabar en la memoria.

