Una movilización estudiantil en reclamo de elementos para estudiar a distancia derivó en una violenta irrupción al edificio del Ministerio de Educación. Los manifestantes exigieron ser recibidos por el titular de la cartera, Nicolás Trotta, y sólo abandonaron el edificio cuando una delegación fue recibida por los funcionarios del área.

La marcha había comenzado cerca del mediodía en el Obelisco. Estaba conformada por jóvenes militantes y dirigentes de movimientos sociales de izquierda referenciados con el Polo Obrero y los movimientos Barrios de Pie, Teresa Rodríguez y Bloque Piquetero Nacional, según informó la agencia Télam. Reclamaban medidas para mejorar la conectividad en los barrios populares y computadoras para poder cursar bajo la modalidad virtual. "Sin wi-fi ni compu no hay educación", era la consigna.

Más tarde, el grupo se dirigió al Palacio Pizzurno, sede de la cartera educativa. Ante las demoras, unas 200 personas forzaron un portón de entrada e ingresaron al edificio, donde hicieron pintadas en el patio y en las paredes de la guardería.

Sin embargo, por pedido del ministro, se resolvió que no actuarían las fuerzas de seguridad para evitar mayores incidentes.

Finalmente, el secretario de Economía Social y referente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, intercedió para el armado de una ronda de diálogo.

Trotta confirmó que funcionarios del ministerio recibieron a los manifestantes, pero condenó su actitud. "Esto se resolvía con diálogo. No podemos avalar ninguna instancia de violencia", dijo el ministro.

Las entidades convocantes emitieron un comunicado en el que aseguraron que "todos los petitorios y pedidos de reunión fueron desoídos por un ministerio que no da ninguna respuesta al enorme problema de conectividad y la falta de dispositivos para estudiar y trabajar".

También denunciaron que "en el medio de la pandemia del coronavirus, que amenaza con una segunda ola, la educación no presencial -es decir virtual- no existe en los barrios populares y no existió bajo la cuarentena estricta".



Entre otras cosas, las agrupaciones reclamaron "acceso libre y gratuito al wifi en los barrios populares; entrega de dispositivos (netbook) para continuar la formación educativa y el acceso a la cultura y al esparcimiento, becas y programas de educación sexual integral en todos los niveles educativos".